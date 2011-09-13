همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها و فرصتها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن جنگلبانی ایران در نظر دارد با همکاری دست اندرکاران واحد های اجرایی، تحقیقاتی و دانشگاهی مرتبط ، همایشی تحت عنوان " همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها و فرصتها" را برگزار کند.

این همایش با محورهای مربوطه در بهار سال 1391 برگزار می شود و کارشناسان و متخصصان امر جنگل در آن حضور خواهند داشت.

سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت از محورهای این همایش است که شامل بخشهای ارزیابی طرحهای مدیریت جنگل، تاثیر طرحهای توسعه ای در سطح ملی و منطقه ای و تنگناهای قانونی می شود.

هماهنگی بین دست اندرکاران و مدیریت پسماندها و آلاینده ها از دیگر بخشها در این زمینه است.

مسائل اجتماعی اقتصادی از محورهای این همایش است

دیگر محور همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها و فرصتها، مسایل اجتماعی اقتصادی است که شامل استفاده از محصولات چوبی و غیر چوبی، آگروفارستری و طبیعت گردی می شود.

اثرات و پیامدهای عوامل محیطی بر بوم سازگان از دیگر محورهای همایش یادشده است که مربوط به بخشهای تغییرات اقلیمی، ریزگردها، آتش سوزی، آفات و بیماریها، فرسایش خاک و تنوع زیستی است.

در خصوص سایر اطلاعات مربوط به همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها و فرصتها اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

انجمن جنگلبانی ایران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج فعالیت می کند.