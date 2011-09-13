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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

با همکاری انجمن جنگلبانی،

همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها و فرصتها برگزار می شود

همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها و فرصتها برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها و فرصتها با همکاری انجمن جنگلبانی ایران در راستای تحقق اهداف برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن جنگلبانی ایران در نظر دارد با همکاری دست اندرکاران واحد های اجرایی، تحقیقاتی و دانشگاهی مرتبط ، همایشی تحت عنوان " همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها و فرصتها" را برگزار کند.

این همایش با محورهای مربوطه در بهار سال 1391 برگزار می شود و کارشناسان و متخصصان امر جنگل در آن حضور خواهند داشت.

سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت از محورهای این همایش است که شامل بخشهای ارزیابی طرحهای مدیریت جنگل، تاثیر طرحهای توسعه ای در سطح ملی و منطقه ای و تنگناهای قانونی می شود.

هماهنگی بین دست اندرکاران و مدیریت پسماندها و آلاینده ها از دیگر بخشها در این زمینه است.

مسائل اجتماعی اقتصادی از محورهای این همایش است

دیگر محور همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها و فرصتها، مسایل اجتماعی اقتصادی است که شامل استفاده از محصولات چوبی و غیر چوبی، آگروفارستری و طبیعت گردی می شود.

اثرات و پیامدهای عوامل محیطی بر بوم سازگان از دیگر محورهای همایش یادشده است که مربوط به بخشهای تغییرات اقلیمی، ریزگردها، آتش سوزی، آفات و بیماریها، فرسایش خاک و تنوع زیستی است.

در خصوص سایر اطلاعات مربوط به همایش ملی جنگلهای زاگرس، چالشها، تهدیدها و فرصتها اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

انجمن جنگلبانی ایران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج فعالیت می کند.

کد مطلب 1406265

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