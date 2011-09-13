  1. استانها
  2. البرز
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

زرینی تاکید کرد:

ارتقای فعالیتهای منابع طبیعی البرز نیازمند کلاسه بندی پرونده های حقوقی

ارتقای فعالیتهای منابع طبیعی البرز نیازمند کلاسه بندی پرونده های حقوقی

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: ارتقای فعالیتهای این اداره کل و کاهش مشکلات آن نیازمند مکانیزه کردن و کلاسه بندی پرونده های حقوقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زرینی با اشاره به تازه تاسیس بودن این اداره کل و تحویل پرونده های مربوط به این حوزه در چند ماه اخیر بر اهمیت مکانیزه کردن و کلاسه بندی پرونده های حقوقی تاکید کرد.

وی ادامه داد: جهت پیگیری سریع و دقیق پرونده های حقوقی تصمیم به کلاسه بندی و مکانیزه نمودن آنها گرفتیم که اینکار فعلا در سطح ادارات شهرستانها در دست اقدام است.

این مسئول با مهم دانستن جمع آوری اطلاعات و به روز کردن آنها جهت پاسخگویی دقیق و سریع به ارباب رجوع اظهار داشت: در سطح ادارات شهرستانهای استان البرز حدود دو هزار پرونده حقوقی وجود دارد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اظهار امیدواری کرد: با پیگیری های به عمل آمده ظرف مدت دو ماه آینده اینکار با موفقیت به اتمام برسد.

زرینی اضافه کرد: تحقق این امر، بسیاری از مشکلات موجود را حل می کند که این امر به ارتقای فعالیتهای منابع طبیعی کمک شایانی می کند.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: همچنین تحقق امر یادشده به صرفه جویی در وقت کمک می کند که این امر اهمیت فراوانی دارد.

کد مطلب 1406266

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها