ارتقای فعالیتهای منابع طبیعی البرز نیازمند کلاسه بندی پرونده های حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زرینی با اشاره به تازه تاسیس بودن این اداره کل و تحویل پرونده های مربوط به این حوزه در چند ماه اخیر بر اهمیت مکانیزه کردن و کلاسه بندی پرونده های حقوقی تاکید کرد.

وی ادامه داد: جهت پیگیری سریع و دقیق پرونده های حقوقی تصمیم به کلاسه بندی و مکانیزه نمودن آنها گرفتیم که اینکار فعلا در سطح ادارات شهرستانها در دست اقدام است.

این مسئول با مهم دانستن جمع آوری اطلاعات و به روز کردن آنها جهت پاسخگویی دقیق و سریع به ارباب رجوع اظهار داشت: در سطح ادارات شهرستانهای استان البرز حدود دو هزار پرونده حقوقی وجود دارد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اظهار امیدواری کرد: با پیگیری های به عمل آمده ظرف مدت دو ماه آینده اینکار با موفقیت به اتمام برسد.

زرینی اضافه کرد: تحقق این امر، بسیاری از مشکلات موجود را حل می کند که این امر به ارتقای فعالیتهای منابع طبیعی کمک شایانی می کند.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: همچنین تحقق امر یادشده به صرفه جویی در وقت کمک می کند که این امر اهمیت فراوانی دارد.