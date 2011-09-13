همایش شکوفه های منابع طبیعی در البرز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شکوفه های منابع طبیعی در شهرستان ساوجبلاغ برگزار می شود و این امر با همکاری دستگاه های ذیربط صورت می گیرد.

همایش شکوفه های منابع طبیعی شهرستان ساوجبلاغ با حضور همیاران طبیعت و جمعی از مسئولان منابع طبیعی ساوجبلاغ و استان البرز برگزار خواهد شد.

این همایش روز دوشنبه مورخ 28 شهریور ماه برگزار خواهد شد و طی آن مباحث مربوط به منابع طبیعی مطرح خواهد شد.

در همایش شکوفه های منابع طبیعی شهرستان ساوجبلاغ جعفری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوجبلاغ سخنرانی می کند و برنامه های دیگری نیز اجرا می شود.

برنامه هایی با موضوع حفاظت از منابع طبیعی برگزار می شود

در این زمینه، برنامه ای دیگری از قبیل قرائت سرود، پخش موسیقی و انیمیشن، قصه گویی و عروسک گردانی با موضوع حفاظت از منابع طبیعی در این همایش اجرا خواهند شد.

این همایش در راستای فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ حفاظت پایدار از منابع طبیعی و از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 28 شهریورماه برگزار می شود.

همایش شکوفه های منابع طبیعی شهرستان ساوجبلاغ در فرهنگسرای امام علی (علیه السلام) واقع در بلوار آیت الله خامنه ای این شهرستان برگزار خواهد شد.