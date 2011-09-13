اجرای مشترک نوازندگان ایرانی و افریقایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این کنسرت که شامگاه گذشته در سالن خلیج فارس منطقه ویژه عسلویه برگزار شد محسن شریفیان ضمن خوش آمدگویی به حاضران گفت : خوشحالم که برگزاری برنامه های فرهنگی از این دست در دستور کار مدیران اقتصادی قرار گرفته است چراکه جشنوارهایی از این دست موجب می گردد پیوند موسیقایی بین ملت ها برقرار شود و امید است از این پس نیز این پیوند بیش از پیش گسترش یابد؛ جا دارد بیش از آنچه برنامه ریزی شده است در خصوص اشتراکات فرهنگی صحبت شود؛ ولی آنچه مسلم است در بوشهر مردمانی اندک زندگی می کنند که نژاد آفریقایی و ایرانی دارند و به فامیل زنگاری شهرت دارند از این رو جا دارد از این پس به فرهنگ موسیقایی این دو کشور بیش از گذشته پرداخته شود.

سرپرست گروه موسیقی لیان پس از پایان صحبت های خود به همراه گروه خود قطعه "نی مه" موسیقی ویژه کار ماهیگیران هنگام صید ماهی وکشیدن تور ماهی گیری از دریا را به عنوان نخستین قطعه اجرا کرد و در ادامه آواز بومی منطقه بوشهر با صدای آکا صفوی و شروه خوانی گروه به روی صحنه رفت .

پایان بخش این کنسرت هم اجرای قطعه "آفرو بوشهری" از مجموعه پاروپیرار که توسط حوزه هنری وزارت ارشاد در گذشته منتشر شده است اجرا شد . شریفیان درباره این قطعه گفت : موسیقی آفرو در بوشهر و جزیره خارک جریان دارد که با عنوان "بانتوها" شهرت دارد وعموما با سازهای زنگاری نیز را اجرا می کنند که اتفاقا ابن نوع موسیقی دربین مردم آفریقا هم به نوعی دیگر جریان دارد البته زیباتر این بود که ما با سازهای خودمان اجرا می کردیم اما به دلیل محدودیت هایی که داشتیم مجبور هستیم که با سازهای خود اجرا کنیم.

قطعه پایانی این اجرا همراهی دو گروه موسیقی آفریقای جنوبی و گروه بومی لیان با یکدیگر بود ، شریفیان در آغاز اجرای این قطعه این نکته را نیز متذکر شد که اجرای پایانی این جشنواره با تمرین اندکی به روی صحنه می رود چون فرصت نداشتیم آنگونه که شایسته است برای این بخش تمرین کنیم اما آنچه اجرا می کنیم حاصل تبادل اندیشه دو کشور است .

نکته قابل توجه دربخش پایانی این اجرا هم آوایی محسن شریفیان با خواننده گروه آفریقایی بود که به جای اینکه ساز در این اجرا نقش پر رنگتری داشته باشد آوای موسیقایی در این بخش حرف اول را می زد.