به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی ترکیه از روز جمعه 25 شهریورماه به مدت سه روز در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد که روز اول به مسابقات رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید و دو روز دیگر به برگزاری جام باشگاه های جهان اختصاص دارد.

آرش علی ‌نژاد، فرزام شفیعی، علی نجفی، شهاب نوروزی، مسعود پرویز، محمد شایگان، شاهین جعفری، سجاد حیاتی، عماد مژدهی، شاهین بلالایی، سجاد فرخی و محمد غلامحسینی در بخش کومیته، امیرعلی زنجانی و ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی و تیم شوتوکان کرمان در کاتای تیمی نفرات اعزامی به ترکیه می باشند.

مراسم وزن‌کشی این مسابقات روز پنجشنبه برگزار می شود و روز جمعه 25 شهریورماه کلیه نفرات تیم به روی تاتامی خواهند رفت. ضمن اینکه در صورتیکه قوانین مسابقات اجازه دهد یک تیم در جام باشگاههای جهان شرکت می کند.

با همکاری یک ایرانی مقیم استانبول اعضای تیم کشورمان بعد از برگزاری سه جلسه تمرین در یکی از باشگاههای این شهر سه شنبه آینده به تهران باز می گردند.

تیم های کاراته جوانان و امید ایران آماده حضور در مسابقات قهرمانی جهانی می شوند. این مسابقات اواخر مهرماه در مالزی برگزار می‌شود.