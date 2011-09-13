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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

گزارش خبری/

اکران سالانه یک نمایش سهم گروههای تئاتر گلستان/ کمبود سالن تخصصی تئاتر

اکران سالانه یک نمایش سهم گروههای تئاتر گلستان/ کمبود سالن تخصصی تئاتر

گرگان - خبرگزاری مهر: در حال حاضر به دلیل نداشتن سالن تخصصی تئاتر، سهم برخی گروههای تئاتر گلستان بویژه در مرکز استان، اجرای یک نمایش در سال است و این امر بسیاری از فعالان حوزه نمایش در استان را دلسرد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نبود سالن تخصصی تئاتر، نبود خانه فرهنگ، شکل نگرفتن بحث استقرار گروهها در منطقه، نداشتن بودجه مناسب و کمبود امکانات از جمله مشکلاتی که اهالی حوزه هنر نمایش به آن اشاره داشته اند.

برخی از اهالی هنر استان گلستان در نشست با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد به بیان مشکلاتشان پرداختند و به برخی کمبودهای موجود در این حوزه اشاره کردند.

یک کارگردان نمایش در گرگان گفت: بحث استقرار گروه ها برای هنرمندان شهرستان ها در استان شکل نگرفته است.
 
اجرای یک نمایش در سال
 
فریبا چوپان نژاد افزود: در حال حاضر به علت تعدد گروه های نمایشی تنها در سال یک اجرا داریم و این برای افرادی نظیر ما که کارشان نمایش بوده مشکل است.
 
وی گفت: بنده مدیر آموزشگاه هنری آزاد نیز هستم و به دلیل کمبود امکانات، مسئولان آموزشگاه ها نیز نمی توانند مکان و فضای بهتری برای آموزش در نظر بگیرند.
 

 
چوپان نژاد بیان داشت: این مشکلات موجب شده تا آموزشگاه ها نیز رو به تعطیلی روند که امیدواریم تمهیداتی شکل بگیرد.
 
هادی نامور از هنرمندان پیشکسوت تئاتر استان گلستان نیز گفت: ایده طرح استقرار گروه ها، ایده خوبی است ولی آیا این طرح استمرار و ادامه خواهد داشت؟
 
وی از متولیان تئاتر پایتخت که به فکر هنر شهرستان نیستند گله کرد و گفت: اگر از بچه های تئاتر شهرستان در راس امور استفاده شود از دغدغه های هنرمندان تئاتر شهرستان کاسته می شود.
 
کم توجهی به تئاتر شهرستان
 
نامور گفت: متأسفانه به تئاتر شهرستان ها توجهی نمی شود و با اینکه بارها دغدغه های این قشر گفته شد ولی تاکنون کسی به آن جامه عمل نپوشانده است.
 
وی ادامه داد: کاش معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه حمایتی برای هنر و هنرمندان اجرا می کرد، هرچند که کارهایی نیز انجام شده است ولی این اقدامات درخور شأن آنان نیست.
 

 
این پیشکسوت تئاتر تصریح کرد: در حال حاضر هجمه گران هنرمند نما جایگاه اصلی هنرمندان را از آن خود کردند و آثار بی محتوا جای آثار فاخر و ارزشی را گرفته است.
 
یازرلو کارشناس تئاتر در گلستان نیز گفت: ما سالن تئاتر نداریم و اگر کلنگ سالن تئاتر در گرگان زده شود بخش زیادی از مشکلات هنرمندان رفع می شود.
 
وی اظهار داشت: درحال حاضر به خاطر نبود سالن تخصصی تئاتر تنها 10 شب و یا کمتر به اجرای یک نمایش پرداخته می شود.
 
رضا یازرلو عنوان کرد: این درحالیست که برای تولید یک اثر نمایشی چند ماه تمرین می شود و سختی های فراوانی دارد.
 
گلستان نیازمند خانه فرهنگ
 
محمد رضا صمیمی نماینده بازیگران تئاتر استان گلستان نیز عنوان کرد: چیزی که ما واقعا در استان به آن نیاز داریم داشتن ماوایی به نام خانه فرهنگ است.
 
وی افزود: تنها محیط برای هنرمندان تئاتر استان تبدیل به اداره شده است و اگربرای ساختن خانه فرهنگ استان اعتباری در نظر گرفته شود، بخش از مشکلات رفع می شود.
 
صمیمی یادآورشد: همچنین حتی اعتباری برای رهن مکانی برای هنرمندان تئاتر در نظر گرفته شود هنرمندان از شرایط فعلی خود در تالارفخرالدین اسعد گرگانی نجات پیدا می کنند.
 
 
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای ساخت سالن اختصاصی تئاتر در گلستان آمادگی کامل وجود دارد.
 
حمید شاه آبادی گفت: تلاش بر اینست که از سالنهای موجود در استانها استفاده حداکثری شود و باید از سالنهای تخصصی تئاتر استفاده شود اما در حال حاضر سالنهای چند منظوره تئاتر را داریم.
 
شاه آبادی در ادامه گفت: یکی از مسائل عرصه هنرهای تجسمی فروش آنهاست و در بیشتر فعالیتها بیش از هزینه وزارت ارشاد خود هنرمندان هزینه می کنند.

وی مانع اصلی را شرایط عرضه و گردش مالی این بخش دانست و گفت: با وجودیکه گردش های مالی در این زمینه دو برابر شده است، اما اصولا این شیوه جوابگوی تامین این گروه نیست.
 
شاه آبادی تصریح کرد: بضاعت اندک ما به دلیل تعداد زیاد هنرمندان، تنوع زیاد و علاقمندان زیاد این رشته است و کشوری با استعداد هستیم و ظرفیت زیادی برای تولید در این زمینه داریم.
کد مطلب 1406271

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