اکران سالانه یک نمایش سهم گروههای تئاتر گلستان/ کمبود سالن تخصصی تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، نبود سالن تخصصی تئاتر، نبود خانه فرهنگ، شکل نگرفتن بحث استقرار گروهها در منطقه، نداشتن بودجه مناسب و کمبود امکانات از جمله مشکلاتی که اهالی حوزه هنر نمایش به آن اشاره داشته اند.

برخی از اهالی هنر استان گلستان در نشست با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد به بیان مشکلاتشان پرداختند و به برخی کمبودهای موجود در این حوزه اشاره کردند.

یک کارگردان نمایش در گرگان گفت: بحث استقرار گروه ها برای هنرمندان شهرستان ها در استان شکل نگرفته است.



اجرای یک نمایش در سال

فریبا چوپان نژاد افزود: در حال حاضر به علت تعدد گروه های نمایشی تنها در سال یک اجرا داریم و این برای افرادی نظیر ما که کارشان نمایش بوده مشکل است.

وی گفت: بنده مدیر آموزشگاه هنری آزاد نیز هستم و به دلیل کمبود امکانات، مسئولان آموزشگاه ها نیز نمی توانند مکان و فضای بهتری برای آموزش در نظر بگیرند.





چوپان نژاد بیان داشت: این مشکلات موجب شده تا آموزشگاه ها نیز رو به تعطیلی روند که امیدواریم تمهیداتی شکل بگیرد.

هادی نامور از هنرمندان پیشکسوت تئاتر استان گلستان نیز گفت: ایده طرح استقرار گروه ها، ایده خوبی است ولی آیا این طرح استمرار و ادامه خواهد داشت؟

وی از متولیان تئاتر پایتخت که به فکر هنر شهرستان نیستند گله کرد و گفت: اگر از بچه های تئاتر شهرستان در راس امور استفاده شود از دغدغه های هنرمندان تئاتر شهرستان کاسته می شود.

کم توجهی به تئاتر شهرستان

نامور گفت: متأسفانه به تئاتر شهرستان ها توجهی نمی شود و با اینکه بارها دغدغه های این قشر گفته شد ولی تاکنون کسی به آن جامه عمل نپوشانده است.



وی ادامه داد: کاش معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه حمایتی برای هنر و هنرمندان اجرا می کرد، هرچند که کارهایی نیز انجام شده است ولی این اقدامات درخور شأن آنان نیست.





این پیشکسوت تئاتر تصریح کرد: در حال حاضر هجمه گران هنرمند نما جایگاه اصلی هنرمندان را از آن خود کردند و آثار بی محتوا جای آثار فاخر و ارزشی را گرفته است.



یازرلو کارشناس تئاتر در گلستان نیز گفت: ما سالن تئاتر نداریم و اگر کلنگ سالن تئاتر در گرگان زده شود بخش زیادی از مشکلات هنرمندان رفع می شود.

وی اظهار داشت: درحال حاضر به خاطر نبود سالن تخصصی تئاتر تنها 10 شب و یا کمتر به اجرای یک نمایش پرداخته می شود.

رضا یازرلو عنوان کرد: این درحالیست که برای تولید یک اثر نمایشی چند ماه تمرین می شود و سختی های فراوانی دارد.

گلستان نیازمند خانه فرهنگ

محمد رضا صمیمی نماینده بازیگران تئاتر استان گلستان نیز عنوان کرد: چیزی که ما واقعا در استان به آن نیاز داریم داشتن ماوایی به نام خانه فرهنگ است.



وی افزود: تنها محیط برای هنرمندان تئاتر استان تبدیل به اداره شده است و اگربرای ساختن خانه فرهنگ استان اعتباری در نظر گرفته شود، بخش از مشکلات رفع می شود.

صمیمی یادآورشد: همچنین حتی اعتباری برای رهن مکانی برای هنرمندان تئاتر در نظر گرفته شود هنرمندان از شرایط فعلی خود در تالارفخرالدین اسعد گرگانی نجات پیدا می کنند.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای ساخت سالن اختصاصی تئاتر در گلستان آمادگی کامل وجود دارد.



حمید شاه آبادی گفت: تلاش بر اینست که از سالنهای موجود در استانها استفاده حداکثری شود و باید از سالنهای تخصصی تئاتر استفاده شود اما در حال حاضر سالنهای چند منظوره تئاتر را داریم.



شاه آبادی در ادامه گفت: یکی از مسائل عرصه هنرهای تجسمی فروش آنهاست و در بیشتر فعالیتها بیش از هزینه وزارت ارشاد خود هنرمندان هزینه می کنند.



وی مانع اصلی را شرایط عرضه و گردش مالی این بخش دانست و گفت: با وجودیکه گردش های مالی در این زمینه دو برابر شده است، اما اصولا این شیوه جوابگوی تامین این گروه نیست.



شاه آبادی تصریح کرد: بضاعت اندک ما به دلیل تعداد زیاد هنرمندان، تنوع زیاد و علاقمندان زیاد این رشته است و کشوری با استعداد هستیم و ظرفیت زیادی برای تولید در این زمینه داریم.