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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

کشتی فرنگی جهان - ترکیه/

بشیرباباجان‌زاده در دور نخست به پیروزی رسید

بشیرباباجان‌زاده در دور نخست به پیروزی رسید

بشیر باباجان زاده فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم در دور نخست رقابتهای جهانی ترکیه، کشتی‌گیری از گرجستان را شکست داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز روز دوم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک لندن که از روز دوشنبه در شهر  استانبول آغاز شده است، بشیرباباجان زاده فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم کشورمان بعدازظهر امروز سه شنبه در دور نخست با نتیجه 3 بر صفر از سد "گوگیسوانیدزه" از گرجستان گذشت. وی در دور دوم به مصاف برنده دیدار کشتی گیران ایتالیا و بلاروس می رود.

بر این اساس حبیب الله اخلاقی و امید نوروزی فرنگی کاران اوزان 84 و 60 کیلوگرم کشورمان نیز امروز به مصاف حریفان خود می‌روند. تیم ایران دیروز در روز نخست این مسابقات توسط سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. این مسابقات روز چهارشنبه با مسابقات وزن 74 کیلوگرم به پایان می رسد.

کد مطلب 1406272

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