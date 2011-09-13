والیبال نشسته ذوب آهن قهرمان مسابقات شهرهای خواهرخوانده اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فینال مسابقات والیبال نشسته اولین دوره رقابتهای ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان از ساعت ۱۷ روز گذشته در سالن ملت اصفهان بین تیمهای شهرداری و ذوب آهن اصفهان برگزار شد.

ذوب آهن که چندین عنوان قهرمانی ایران و جهان را در کارنامه دارد در این دیدار موفق به پیروزی سه بر صفر برابر شهرداری شد تا جام قهرماین این رقابتها را بالای سر ببرد.

در دیدار رده بندی نیز که بین روسیه و بنیاد شهید اصفهان برگزار شد روسیه به پیروزی سه بر صفر دست یافت و بر سکوی سوم این مسابقات ایستاد.

با مشخص شدن تیمهای برتر والیبال نشسته مردان پرونده اولین دوره رقابتهای ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان بسته شد.