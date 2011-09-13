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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

ایگور کاسترو:

ذوب‌آهن با غلبه بر تیم "سوون" به دور بعد صعود می کند

ذوب‌آهن با غلبه بر تیم "سوون" به دور بعد صعود می کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مهاجم تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: امیدوارم با کسب نتیجه خوب در بازی رفت و با پیروزی در بازی برگشت مقابل تیم "سوون"، به دور بعد صعود کنیم.

ایگور کاسترو در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی روز چهارشنبه این تیم با سوون سامسونگ در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازی بسیار سختی را پیش رو داریم، این تیم کره‌ای تیم قدرتمندی است و امیدوارم با کسب نتیجه خوب در بازی رفت با پیروزی در بازی برگشت در اصفهان کار را تمام کنیم.

وی ادامه داد: شناخت کافی از این تیم نداشتیم ولی از دیروز کار آنالیز این تیم را آغاز کردیم و اکنون شناخت خوبی روی این تیم پیدا کردیم، این تیم در نیم فصل دوم لیگ کره‌جنوبی متحول شده و در دیدارهای اخیر خود آمار گلزنی فوق‌العاده‌ای داشته و این نشان می‌دهد خط حمله بسیار قوی دارد.

مهاجم تیم فوتبال ذوب‌آهن بیان کرد: در حال حاضر در کره شرایط نسبتا خوبی داریم همچنین هرروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر جلسه تمرینی داریم تا به شرایط آب و هوایی کره جنوبی عادت کنیم.

کد مطلب 1406275

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