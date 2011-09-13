ایگور کاسترو در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی روز چهارشنبه این تیم با سوون سامسونگ در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازی بسیار سختی را پیش رو داریم، این تیم کرهای تیم قدرتمندی است و امیدوارم با کسب نتیجه خوب در بازی رفت با پیروزی در بازی برگشت در اصفهان کار را تمام کنیم.
وی ادامه داد: شناخت کافی از این تیم نداشتیم ولی از دیروز کار آنالیز این تیم را آغاز کردیم و اکنون شناخت خوبی روی این تیم پیدا کردیم، این تیم در نیم فصل دوم لیگ کرهجنوبی متحول شده و در دیدارهای اخیر خود آمار گلزنی فوقالعادهای داشته و این نشان میدهد خط حمله بسیار قوی دارد.
مهاجم تیم فوتبال ذوبآهن بیان کرد: در حال حاضر در کره شرایط نسبتا خوبی داریم همچنین هرروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر جلسه تمرینی داریم تا به شرایط آب و هوایی کره جنوبی عادت کنیم.
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