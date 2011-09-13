انجام اقدامات مناسب برای مقابله با آفتهای باغات گردو در مبارکه

هرمز رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آفات پروانه فری، پوست خوار و چوبخوار از آفات مهم باغات گردو شهرستان محسوب می شوند که در سال جاری اقدامات مناسبی برای مبارزه با این آفات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در سال جاری نزدیک به 200 تله فرمونی در سطح باغات گردو شهر دیزیچه شهرستات مبارکه برای مبارزه با پروانه فری نصب شده که با نصب این تله‌ها بسیاری ای پروانه های مورد نظر شکار شدند و این امر باعث حرکت کشاورزان و اطلاع یافتن آنان از نحوه مبارزه بیولوژیک با آفت شده است.

مسئول حفظ نباتات جهادکشاورزی شهرستان مبارکه به اهمیت ترغیب کشاورزان به مبارزه زراعی و مکانیکی با علفهای هرز سمج، اشاره کرد و ادامه داد: این علفهای هرز نظیر بوته کشی علف هرز جو دره یکی از معضلات درکشت گندم و جو در بعضی از مناطق شهرستان به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: بوته کشی علف هرز جودره در سطحی قریب به 16 هکتار و مبارزه شیمیایی مزارع گندم و جو در سطح 1050 هکتار پهن برگ و 660 هکتار باریک برگ طی ماه‌های گذشته در این شهرستان انجام شده است.

رحیمی اضافه کرد: 80 عدد تله فرمونی جهت ردیابی و مبارزه با آفت خوشه خوار مو در تاکستانهای شهرستان واقع در روستای حسن آباد بیدکان نصب شده که این امر منجر به اطلاع رسانی در خصوص مبارزات بیولوژیکی با این آفت و بدست آوردن پیک آفت جهت انجام به موقع مبارزات شیمیایی شده است.