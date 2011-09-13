سپاهان برای بازی مقابل السد آماده است

سید جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی با السد قطر در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: تیم السد یک تیم کاملا حرفه‌ای است و با تیم ما کمی فرق می‌کند البته نه از نظر تیمی چون ما بازیکنان فوق‌العاده‌ای را در اختیار داریم ولی از لحاظ امکانات خیلی با آنها فرق می‌کنیم، آنها امکانات و شرایط خیلی خوبی دارند و همچنین بازیکنان خارجی خیلی خوب و چند بازیکن ملی پوش را نیز در اختیار دارند و مسلما کار خیلی سختی را پیش رو داریم اما خوشبختانه بازیکنان ما همه برای این بازی سخت آماده هستند.

وی در مورد بازی با فجر نیز گفت: بازی خیلی خوبی بود، ما این بازی را خیلی خوب شروع کردیم و سوار بر بازی بودیم اما متاسفانه تمرکز نداشتیم و علت این امر این بود که تمرکزمان بر روی بازی با السد است، با این وجود بازیکنان تلاش بسیار زیادی در این بازی کردند و حتی تا دقیقه ۸۰ نیز دو بر یک جلو بودیم اما اتفاقات فوتبال باعث شد نتیجه را واگذار کنیم.

مدافع تیم فوتبال سپاهان در مورد شروع ضعیف سپاهان نیز گفت: فوتبال همین است، اکنون خیلی از تیمهایی که ادعای قهرمانی دارند، بدتر از ما نتیجه گرفتند و به هر حال اوایل فصل است و تازه لیگ از هفته‌های آتی با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود و مطمئنا ما خیلی بهتر از این می‌شویم.