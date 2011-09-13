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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

حسینی:

سپاهان برای بازی مقابل السد آماده است

سپاهان برای بازی مقابل السد آماده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: کار خیلی سختی را پیش رو داریم اما خوشبختانه بازیکنان ما همه برای این بازی آماده هستند.

سید جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی با السد قطر در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: تیم السد یک تیم کاملا حرفه‌ای است و با تیم ما کمی فرق می‌کند البته نه از نظر تیمی چون ما بازیکنان فوق‌العاده‌ای را در اختیار داریم ولی از لحاظ امکانات خیلی با آنها فرق می‌کنیم، آنها امکانات و شرایط خیلی خوبی دارند و همچنین بازیکنان خارجی خیلی خوب و چند بازیکن ملی پوش را نیز در اختیار دارند و مسلما کار خیلی سختی را پیش رو داریم اما خوشبختانه بازیکنان ما همه برای این بازی سخت آماده هستند.

وی در مورد بازی با فجر نیز گفت: بازی خیلی خوبی بود، ما این بازی را خیلی خوب شروع کردیم و سوار بر بازی بودیم اما متاسفانه تمرکز نداشتیم و علت این امر این بود که تمرکزمان بر روی بازی با السد است، با این وجود بازیکنان تلاش بسیار زیادی در این بازی کردند و حتی تا دقیقه ۸۰ نیز دو بر یک جلو بودیم اما اتفاقات فوتبال باعث شد نتیجه را واگذار کنیم.

مدافع تیم فوتبال سپاهان در مورد شروع ضعیف سپاهان نیز گفت: فوتبال همین است، اکنون خیلی از تیمهایی که ادعای قهرمانی دارند، بدتر از ما نتیجه گرفتند و به هر حال اوایل فصل است و تازه لیگ از هفته‌های آتی با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود و مطمئنا ما خیلی بهتر از این می‌شویم.

کد مطلب 1406278

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