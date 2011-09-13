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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

رضایی خبر داد:

بهره برداری از 18 طرح عمرانی و زیربنایی بخش کشاورزی شهرستان مبارکه

مبارکه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهادکشاورزی مبارکه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 18 طرح عمرانی و زیربنایی در بخش جهادکشاورزی این شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

جهانگیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح‌ها شامل یک طرح تجهیز و نوسازی اراضی زراعی، احداث پنج باب استخر ذخیره آب، سه رشته کانال آبرسانی و مرمت 9 رشته قنات از محل اعتبارات ملی، استانی، مدیریت بحران و زکات به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: تجهیز و نوسازی اراضی زراعی اکبرآباد در سطح 18 هکتار، احداث پنج باب استخر ذخیره آب درمناطق دهسرخ، نقی آباد، مهرآباد، چاجار و علی آباد به حجم پنج هزار و 400متر مکعب و احداث سه رشته کانال آبرسانی شبکه های سه و چهار در مناطق باغ علیخان، احمدآباد فخرآباد و دهسرخ به طول شش هزار و 300متر از طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در سال جاری به شمار می‌روند.

رئیس اداره جهادکشاورزی مبارکه تصریح کرد: مرمت 9 رشته قنات شورجه لاو، قلعه حکیم، باقرآباد، نقی آباد، شریف آباد، علی آباد، چشمه مصطفی، قلعه سفید و امین آباد نیز از دیگر طرح‌های این اداره در ماه‌های گذشته به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: همه تلاش خود را برای بهبود وضعیت کشاورزان و روستاییان شهرستان مبارکه به کار می‌گیریم و در این راه از اجرای طرح‌های مختلف فروگذار نمی‌کنیم.

کد مطلب 1406279

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