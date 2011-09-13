دستگاه های اجرایی موظف به تامین امنیت دانش آموزان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید فهیمی راد در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با تامین امنیت از جانب دستگاه های اجرایی، دانش آموزان دغدغه ای جز کسب علم نخواهند داشت.

وی گفت: تامین امنیت فرهنگیان سبب می‌ شود آنها نیز بدون دغدغه به تعلیم و تعلم بپردازند.

وی افزود: از آنجایی که دانش آموزان امروز آینده سازان فردای این مرز و بوم هستند لازم است همه امکانات برای تربیت صحیح آنان به کار گرفته شود.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از اجرای طرح های ترافیکی برای امنیت جانی دانش آموزان به عنوان یکی از اصول اجرایی یاد کرد و بیان داشت: باید برای دانش آموزانی که در مسیر تردد وسائط نقلیه قرار دارند تدابیر امنیتی لازم اندیشیده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: ما فرهنگیان به عنوان سربازان نظام وظیفه داریم در هر شرایطی که لازم باشد برای تحقق اهداف نظام تلاش کنیم.

غلامرضا محمد قاسمی افزود: برقراری نظم و امنیت و حفاظت از نیم میلیون دانش آموز استان نیاز به تعامل موثر با نیروی انتظامی دارد.