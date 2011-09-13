فرسایش خاک در اراضی بدون پوشش گیاهی 6.5 برابر بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور محمد پسرکلی در پیامی به همایش روز گرگان اعلام کرد: این امر به ویژه باعث جلوگیری از سیلاب ها که خسارت زیادی به مردم از نطر مناطق مسکونی، زراعت و غیره وارد می کند، می شود.

وی اظهار داشت: تجربیات و آزمایش های علمی اینجانب و سایر همکاران در دانشگاه های امریکا نشان داده است که یک طوفان شدید که در 30 دقیقه باعث 7.5 سانتی متر ریزش باران شده بود حدود 225 کیلوگرم در هکتار خاک را از زمین عریان و بدون پوشش گیاهی شسته و از بین برده است.



وی عنوان کرد: حال آنکه میزان خاک شسته شده از زمین مجاور آن که با گیاه چمنی چون فسکوی بلند پوشیده شده است فقط 35 کیلوگرم در هکتار بوده است، یعنی میزان خاک فرسایش یافته از زمین بدون پوشش گیاهی علف چمنی 6.5 برابر زمین با پوشش گیاهی علف چمنی بود.

پسرکلی بیان داشت: گیاهان، درختان و علف های چمنی، قضای سبز و مراتع باعث جلوگیری از هرزآب شده و آب جاری را به زمین نفوذ داده و باعث ذخیره شدن آب در سفره های آب های زیر زمینی می شود که این ذخایر برای مصرف آب شرب و زراعت به کار خواهند رفت.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: در تجربیات علمی و آزمایش ها ما در دانشگاه های آمریکا نشان داده است که طوفانی با مشخصات یاد شده( با شدت 7.5 سانتی متر باران در 30 دقیقه ) باعث شد از زمینی که عاری از پوشش گیاهی بود تمام این آب هدر رود و چیزی به سفره های زیرزمینی ذخیره ی آب نرسد در حالیکه از یک زمین مجاور که با گیاه تنباکو کشت شده بود و بوته ها از هم دور بود و هنوز فضای خالی بین بوته ها وجود دارد 6.7 میلی متر آب در هکتار از بین رفت.

وی یادآورشد: حال آنکه از زمین مجاور دیگرکه با گیاه "لولیم" (Ryegrass) که هم گیاه چمنی است و هم گیاه مرتعی، فقط 0.6 میلی متر آب در هکتار در هفته هدر رفته بود و بقیه آب در زمین نفوذ کرده و به سفره های آب زیرزمینی رسید، یعنی این گیاه چمنی و مرتعی( فضای سبز) باعث شد که تقریبا تمام آب را به زمین نفوذ داده و ذخیره کند و هیچ آبی تلف نشود.

پرفسور پسرکلی افزود: گیاهان چمنی و فضای سبز و علوفه ای با ریشه های انبوهی که دارند در خاک سازی برای زراعت بهترین و غنی ترین خاک های زراعی را تولید می کنند و بهترین و غنی ترین خاک های زراعی دنیا در رده بزرگ خاک شناسی به نام "مالی سالز"( Molisols) هستند که در زیر زمین های پوشیده از علوفه و چمن ها تشکیل می شوند به همین سبب یکی از فواید این گیاهان علفی و فضای سبز، بهبود خاک های زراعی است.

پدر فضای سبز و بیابانهای جهان عنوان کرد: گیاهان، جنگل ها، مراتع و چمن ها باعث تعدیل درجه حرارت می شوند، آزمایشات و تجربیات اینجانب و همکاران در دانشگاه های دیگر امریکا نشان داده است که زمین پوشیده با گیاه چمنی فضای سبز، درجه حرارت محیطش به مراتب کمتر از زمین مجاور که آسفالت بوده و پوشش گیاهی نداشت، بوده است.

وی گفت: برای مثال در یکی از این آزمایش ها درجه حرارت آسفالت 49 درجه سانتی گراد را نشان داد و حال آنکه درجه حرارت زمین مجاور پوشیده از گیاهان چمنی و فضای سبز 24 درجه سانتی گراد بود.

وی افزود: گیاهان چمنی و فضای سبز بهترین سطح را برای بازی ها و ورزش تولید می کنند به طوری که از جراحات ورزش کاران به سبب وجود این پوشش گیاهی در زمانی که به زمین می افتند جلوگیری می شود.

پسرکلی تاکید کرد: گیاهان و به خصوص فضای سبز سبب کم کردن فشارها و استرس ها در انسان شده است و حتی در بهبودی بیماران فوق العاده موثر است، در کشورهای پیشرفته مرسوم است که به افراد توصیه می شود به هنگام فشارهای روحی و روانی وارد شده، چند دقیقه ای در کنار چمن ساختمانی که در آن کار می کنند قدم بزنند، این کار باعث شده میزان زیادی از فشار و استرس آن ها کاسته شود.

وی گفت: در بیمارستان ها تجربیات نشان داده است، وقتی بیماری را که وضعیت بسیار وخیمی دارد روزی یکبار با صندلی چرخدار او را به بیرون از اتاقش آورده و در کنار چمن اطراف بیمارستان می چرخانند این اقدام سبب شده که او حدود 50 درصد در زمان بهبودیش در مقایسه با بیماری که همین شرایط را دارد اما فقط همیشه در اتاقش در بیمارستان بستری می باشد، زودتر بهبودی یابد.

پسرکلی افزود: حضور در فضای سبز و مشاهده چمن سبز برای دو بیمارکه از نظر سن و جنس یکی هستند و بیماریشان یکی است چقدر متفاوت بوده است، بیماری که روزی یکیار چمن را دیده است در 10 روز بهبودی یافته اما بیماری که همیشه در اتاقش بستری بوده و چمن و فضای سبزی ندیده است بهبودی او تا 20 روز طول کشیده است.