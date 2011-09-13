ایران با طلای عبدولی در جایگاه پنجم دنیا قرار دارد/ روسها و ترکها بدون مدال طلا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن از روز دوشنبه با حضور کشتی گیرانی از 110 کشور دنیا در سالن "سینان اردم" شهر استانبول ترکیه آغاز شده است.

بر این اساس تیم ایران در سه وزن نخست در وزنهای 55 و 96 کیلوگرم با قرعه رژیم اشغالگر قدس روبرو شد و محسن حاجی پور و قاسم رضایی شانس کسب سهمیه المپیک لندن را از دست دادند اما سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم از قرعه مناسب خود نهایت استفاده را برد و علیرغم آسیب دیدگی از ناحیه مچ دست توانست با شکست "تسخادایا" نایب قهرمان جهان از گرجستان قهرمان شود.

تیمهای ایران، آذربایجان و بلغارستان در روز نخست سه مدال طلا را از آن خود کردند اما دست تیمهای روسیه و ترکیه مدعیان اصلی قهرمانی از کسب مدال طلا کوتاه ماند. در پایان روز اول این مسابقات تیمهای روسیه، بلاروس، کره جنوبی و آذربایجان با 16، 15، 12 و 11 امتیاز اول تا چهارم هستند و تیمهای ایران و بلغارستان با 10 امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارند و این نشان می دهد تیم ایران علیرغم از دست دادن دو مهره اصلی خود هنوز هم شانس رفتن بروی سکوی قهرمانی را دارد.

- اسامی نفرات اول تا پنجم سه وزن نخست رقابتهای جهانی که سهمیه المپیک لندن را کسب کرده اند بشرح زیر است:

وزن 55 کیلوگرم: 1- روشن بایراموف از آذربایجان 2- البیک تاجیف از بلاروس 3- شو جین لی از چین و بخان مانکی یف از روسیه 5- پیتر مودوس مجارستان و وون چول یوان از کره شمالی

وزن 66 کیلوگرم: 1- سعید عبدولی از ایران 2 – منوچهر تسخادایا از گرجستان 3- هیون وو کیم از کره جنوبی و پدرو مولینس از کوبا 5- فرانک استابلر از آلمان و جاستین لستر از آمریکا

وزن 96 کیلوگرم: 1- الیس گوری از بلغارستان 2- جیمی لید برگ از سوئد 3- سنک ایلدریم از ترکیه و رستم توتروف از روسیه 5- محمد عبدالفتاح از مصر وتمیسفی دزیچنکا از بلاروس

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای سه شنبه و چهارشنبه با مسابقات چهار وزن باقی مانده در سالن سینان اردم ترکیه دنبال می شود