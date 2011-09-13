رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون دیدارهای سپاهان و ذوب‌آهن در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بازی دارند و با حذف استقلال و پرسپولیس تنها نمایندگان ایران در این مسابقات هستند و باید نتیجه بگیرند و خودشان را به جمع چهار تیم برتر آسیا برسانند، تیم ذوب‌آهن نسب به سپاهان تغییرات کمتری داشته و به نظر من نسبت به سپاهان شانس بیشتری برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان دارد، به نظر من سوون سامسونگ حریف راحت‌تری نسبت به السد قطر است.

وی ادامه داد: ذوب‌آهن با کمترین تغییرات نسبت به سپاهان و حتی نسبت به سایر تیمهای ایران در این مسابقات کار خود را آغاز می‌کند هرچند آنها صلابت گذشته خود را ندارند ولی امسال تجربه حضور در این مراحل را دارند و این می‌تواند به آنها کمک زیادی کند.

این کارشناس فوتبال اصفهان در مورد سپاهان نیز گفت: سپاهان مشکلات بیشتری نسبت به ذوب‌آهن دارد و ریزش بیشتری از لحاظ بازیکن داشته‌اند، به نظر من تیم قطری می‌تواند برای سپاهان مشکل سازتر از حریف ذوب‌آهن باشد، این تیم همچنین با لوکا بوناچیچ تجربه حضور در این مرحله را دارد و این می‌تواند امتیاز خوبی برای سپاهان به حساب بیاید.

وی گفت: با شرایطی که دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن دارند به نظر من ذوب‌آهن شانس بیشتری برای صعود دارد به شرطی که استحکام خط دفاعی خود را حفظ کند و نباید مانند بازی با پرسپولیس اجازه دهند مهاجمان این تیم در موقعیت مناسب برای گلزنی قرار بگیرند.