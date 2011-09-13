آزمون حفظ قرآن کریم در موسسات قرآنی کاشان برگزار شد

محمد مهدی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط این آزمون اظهار داشت: در این آزمون از حافظین قرآن آموز در دو رشته 20 جزء و کل قرآن آزمون گرفته شد.

وی ادامه داد: این آزمون با استقبال خوب حافظان قرآن کاشان و خواهران و برادران حافظ موسسات قرآنی ایرالمومنین (ع) و حافظان وحی و زیر نظر پنج داور ازشهرستان کاشان و استان اصفهان برگزار شده و طی آن قرآن آموزان به رقابت پرداختند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان به تعداد موسسات قرآنی این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر چهار موسسه فرهنگی قرآنی تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان در این شهرستان فعالیت می‌کنند و در ماه‌های گذشته شش موسسه قرآنی دیگر با تکمیل پرونده به دنبال اخد مجوز از این اداره هستند.

وی ادامه داد: نمایشگاهی از آثار علی وفایی نژاد از تاریخ 17 لغایت 24شهریور در محل آموزشگاه هنری تجسمی شائیان تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان دائر است.

صباغی اضافه کرد: در این نمایشگاه 20 اثر از این هنرمند کاشانی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته و علاقه مندان می توانند برای بازدید همه روزه از ساعت 19 الی 21 به آدرس چهاراه آیت الله کاشانی ابتدای خیابان بابا افضل، جنب پاساژ علی پلاک 77 مراجعه کنند.