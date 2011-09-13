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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

آزمون حفظ قرآن کریم در موسسات قرآنی کاشان برگزار شد

آزمون حفظ قرآن کریم در موسسات قرآنی کاشان برگزار شد

کاشان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان گفت: آزمون قرآنی حفظ قرآن کریم موسسات قرآنی تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان برگزار شد.

محمد مهدی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط این آزمون اظهار داشت: در این آزمون از حافظین قرآن آموز در دو رشته 20 جزء و کل قرآن آزمون گرفته شد.

وی ادامه داد: این آزمون با استقبال خوب حافظان قرآن کاشان و خواهران و برادران حافظ موسسات قرآنی ایرالمومنین (ع) و حافظان وحی و زیر نظر پنج داور ازشهرستان کاشان و استان اصفهان برگزار شده و طی آن قرآن آموزان به رقابت پرداختند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان به تعداد موسسات قرآنی این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر چهار موسسه فرهنگی قرآنی تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان در این شهرستان فعالیت می‌کنند و در ماه‌های گذشته شش موسسه قرآنی دیگر با تکمیل پرونده به دنبال اخد مجوز از این اداره هستند.

وی ادامه داد: نمایشگاهی از آثار علی وفایی نژاد از تاریخ 17 لغایت 24شهریور در محل آموزشگاه هنری تجسمی شائیان تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان دائر است.

صباغی اضافه کرد: در این نمایشگاه 20 اثر از این هنرمند کاشانی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته و علاقه مندان می توانند برای بازدید همه روزه از ساعت 19 الی 21 به آدرس چهاراه آیت الله کاشانی ابتدای خیابان بابا افضل، جنب پاساژ علی پلاک 77 مراجعه کنند.

کد مطلب 1406291

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