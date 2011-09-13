عملیات گازرسانی به چهار روستا و یک کارخانه در زرندیه و غرق آباد آغاز شد

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مناقصه مذکور8 پیمانکار با ارایه قیمت پیشنهادی به رقابت پرداختند که شرکت گرما آفرین کویر با مبلغ پیشنهادی یک میلیارد و 564میلیون ریال به عنوان برنده این مناقصه انتخاب شد.

غلامرضا مشایخی افزود: به منظور بهره مندی ساکنین روستاهای یاد شده از نعمت گاز طبیعی نیاز به نصب 920عدد انشعاب گاز می باشد که اجرای این انشعابات انجام خواهد شد.

وی گفت: هزینه تامین کالا و اجرای این پروژه بالغ بر 2 میلیارد و208 میلیون ریال خواهد شد و مدت اجرای این پروژه 180 روز تقویمی در نظر گرفته شده است که پس از نصب انشعابات در این روستاها ساکنین 920 خانواری روستاهای ویدر، وسمق، بندامیر و بلوبند رازقان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

عملیات گازرسانی به کارخانه گچ غرق آباد

مشایخی در ادامه، گفت: عملیات گازرسانی به کارخانه گچ بلور غرق آباد در استان مرکزی به زودی آغاز می شود که اکنون در مرحله انتخاب پیمانکارگازرسانی در کمیته مناقصات این شرکت انجام شده است.

وی گفت: بر همین اساس جهت گازرسانی به این کارخانه نیاز به اجرای 5هزار و 700 متر خط تغذیه گاز از نوع فولادی به قطر4 اینچ و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی .بی.اس با ظرفیت 2هزار و 500 متر مکعبی است که با انتخاب شرکت برنده مناقصه تمامی مراحل یاد شده به عهده شرکت فوق قرار گرفت.

وی هزینه تأمین کالا و اجرای گازرسانی به کارخانه گچ بلور غرق آباد بالغ بر3 میلیارد و 985 میلیون ریال خواهد شد و مدت اجرای پروژه مذکور 120 روز تقویمی اعلام کرد.