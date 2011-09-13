به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اقدامات اخیری که معاونت سیما چند روز پس از پایان ماه رمضان انجام داد، ارسال خبری از سوی روابط عمومی این معاونت بود که تعجب اهالی رسانه را برانگیخت. در این خبر با تیتر پیام‌های سریال‌های ماه مبارک رمضان شبکه‌های سیما، محورهای چهار سریال ماه رمضان مشخص شده بود.

در بخشی از این خبر درباره مجموعه تلویزیونی "سی‌امین روز" آمده است:1- توکل به خدا در همه امور و اعمال (دین)2- توسل به خدا و ائمه اطهار در فراز و نشیب‌های زندگی (دین)3- تسلیم خواست خدا بودن (دین)4- امتحان و ابتلاء (دین)5- امید به رحمت و بخشایش الهی (امید، دین)6- دفاع ا زحق مظلوم (اخلاق،‌دین)7- توجه به ایتام و اعاده حق آنها (اخلاق، دین)8- وجدان کاری و عدالت‌خواهی (اخلاق) و ...

نکته جالب این بود که از سوی روابط عمومی این معاونت با خبرنگاران برای انتشار این خبر تماس گرفته شده بود که چندان هم مورد استقبال قرار نگرفت. مسلماً وقتی مجموعه نمایشی پخش می‌شود قطعاً سازندگان آن اثر پیام‌هایی را در نظر گرفته و به صورت مسقیم یا غیر مستقیم در قالب کار ارائه می‌کنند که ممکن است روی مردم تاثیر لازم را داشته باشد یا برعکس اثری هم نداشته باشد.

در واقع زمانی که معاونت سیما بعد از تمام شدن پخش مجموعه‌های ماه رمضان 20 محور برای هر سریالی جدا می‌کند و بعد آن را برای خبرگزاری‌ها و دیگر نشریات ارسال می‌کند، یک سئوال بی‌‌جواب را باقی می‌گذارد که دلیل تاکید معاونت سیما در این باره چیست؟ اقدامی که هنوز شفاف‌سازی نشده است و اهالی رسانه هدف معاونت سیما را از فرستادن چنین خبری متوجه شدند.

دوستان معاونت سیما به جای اینکه برای طراحی ایده‌های جذاب برای آثار نمایشی فکر کنند، سعی دارند بگویند ما قصد داشتیم این پیام‌ها را منتقل کنیم. متاسفانه یکی از ایرادهایی که به آثار سازمان صدا و سیما وارد می‌شود این است که به جای کیفیت همیشه کمیت را مورد توجه قرار می‌دهد و مسئولان به دنبال پر کردن هر چه سریعتر بیلان کاری‌ یک ساله‌شان هستند.

این در حالی است که مرتب شبکه‌های فیلم و سریال فارسی زبان راه‌اندازی می‌شود، اما مسئولان ما به فکر در آوردن پیام‌های سریال‌های مختلف هستند. متاسفانه روز به روز شاهد متولد شدن شبکه‌های ماهواره‌ای هستیم که با پخش آثار متنوع در زمینه نمایش، ترکیبی، گفتگو محور و ... قصد دارند سلایق و افکار خودشان را به مردم ایران منتقل کنند.

مسلماً در این باره وظیفه سازمان صدا و سیما خیلی سنگین است و باید با هجوم این رسانه‌ها مقابله کند، اما به جای اینکه محتوا برایش اهمیت داشته باشد به فکر افزایش شبکه‌های تلویزیون است بدون آنکه هدف مناسبی را دنبال کند. قطعاً افزایش شبکه نیاز به بسترسازی دارد و قبل از اینکه شبکه‌ای راه‌اندازی می‌شود باید بدانیم آیا نیروی انسانی متخصص برای این شبکه داریم یا نه؟ و بعد شبکه تاسیس شود.

باید زیر ساخت‌ها مورد توجه قرار بگیرد. امید است مسئولان سیما نیز به فکر تهیه و پخش مجموعه‌های جذاب و با محتوای غنی باشند نه اینکه صرفاً تولید انبوه داشته باشیم و کارهای خوب به صورت موردی دیده شود.