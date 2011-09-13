تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و دوم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم شوال سال 1432 هجری قمری و سیزدهم سپتامبر سال 2011 میلادی.
- مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در شهر استانبول ترکیه پیگیری میشود که طی آن امید نوروزی، حبیب الله اخلاقی و بشیر باباجانزاده کشتی گیران اوزان 60، 84 و 120 کیلوگرم کشورمان به مصاف حریفان خود میروند.
- مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا امشب طبق برنامه زیر آغاز میشود:
گروه E:
* چلسی انگلستان - بایرلورکوزن آلمان
* گنک بلژیک - والنسیای اسپانیا
گروه F:
* دورتموند آلمان - آرسنال انگلستان
* المپیاکوس یونان - مارسی فرانسه
گروه G:
* آپوئل نیکوزیای قبرس - زنیت سنت پترزبورگ روسیه
* پورتوی پرتغال - شاختار دونتسک اوکراین
گروه H:
* بارسلونای اسپانیا - میلان ایتالیا
* ویکتوریا پلژن جمهوری چک - باته بوریسف بلاروس
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