تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و دوم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم شوال سال 1432 هجری قمری و سیزدهم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در شهر استانبول ترکیه پیگیری می‌شود که طی آن امید نوروزی، حبیب الله اخلاقی و بشیر باباجان‌زاده کشتی گیران اوزان 60، 84 و 120 کیلوگرم کشورمان به مصاف حریفان خود می‌روند.

- مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

گروه E:

* چلسی انگلستان - بایرلورکوزن آلمان

* گنک بلژیک - والنسیای اسپانیا

گروه F:

* دورتموند آلمان - آرسنال انگلستان

* المپیاکوس یونان - مارسی فرانسه

گروه G:

* آپوئل نیکوزیای قبرس - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

* پورتوی پرتغال - شاختار دونتسک اوکراین

گروه H:

* بارسلونای اسپانیا - میلان ایتالیا

* ویکتوریا پلژن جمهوری چک - باته بوریسف بلاروس