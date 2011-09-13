کتاب "تغذیه در بیماران دیابتی" بین بیماران دیابتی در کاشمر توزیع می شود

حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور اصلاح برنامه غذایی بیماران دیابتی، واحد پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر مرکز بهداشت کاشمر اقدام به تدوین و انتشار کتاب تغذیه در بیماران دیابتی کرده است.

وی با بیان اینکه دیابت یکی از بیماری های مطرح در جامعه است و با توجه به اهمیت بحث آموزش و آشنایی بیشتر بیماران دیابتی با این بیماری اظهار داشت: تعداد بیماران شناسایی شده در کاشمر بیش از دو هزار و400 نفر هستند که این کتاب تدوین و به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد.

وی افزود: این کتاب در چهار هزار جلد چاپ و جهت توزیع بین بیماران دیابتی در اختیار مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قرار گرفته است.

شایان ذکر است، تعداد بیست و پنج جلد از این کتاب نیز برای هر یک از شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شده است.