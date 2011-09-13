پیروزی پرگل برابر فلسطین ایران را به رده دوم رساند

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از گروه A مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا دوشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن تیم‌های نوجوانان ایران و عراق برابر حریفان خود به پیروزی‌ها پرگلی دست یافتند.

در نخستین دیدار این گروه تیم فوتبال عراق میزبان مسابقات موفق شد با نتیجه 7 بر صفر از سد بنگلادش عبور کند. در این بازی ماجد عبدالمالک(4، 37 و 66)، امون(8-گل به خودی)، علی امهاوی(27)، کریم لطیف(27) و رسان بنیان(45) گل‌های عراق را به ثمر رساندند.

صحنه‌ای از دیدار نوجوانان ایران برابر فلسطین و وضعیت نامناسب زمین چمن ورزشگاه

در دومین مسابقه هم تیم نوجوانان ایران با 5 گل فلسطین را از پیش رو برداشتند. رضا کرملاچعب(2)، علی ریگی(37)، محمد یاسین(58)، ساسان جافری(78) و علی نوری(87) زننده گل‌های تیم نوجوانان کشورمان در این بازی بودند. همچنین محمد یاسینی، مجتبی مقتدایی و امیرمحمد مظلوم قاضیانی از ایران و موتاز قدومی، حازم ابوحمد و عبدالله قرآن از فلسطین از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

علی دوستی‌مهر در این بازی از سیدسجاد سید، امیر نصر آزادانی(64 - مجتبی مقتدایی)، سیدمجید حسینی(کاپیتان)، علی هزامی(75 - علی نوری)، محمد یاسینی، محمدرضا بازاج، رضا کرملا چعب، علی ریگی(77 -امیر محمد مظلوم قاضیانی)، ساسان جافری، میلاد داعی و عرفان وجدانی استفاده کرد. ضمن اینکه رضا کرملا چعب به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

جدول رده‌بندی گروه A:

1- عراق 3 امتیاز(تفاضل گل7+)، 2- ایران 3 امتیاز(تفاضل گل 5+)، 3- قطر بدون امتیاز(بدون بازی)، 4- فلسطین بدون امتیاز(تفاضل گل 5-)، 5- بنگلادش بدون امتیاز(تفاضل گل7-)

برنامه روز دوم از دیدارهای گروه A مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه 23/06/90

* عراق - فلسطین، ساعت 15:30، ورزشگاه دهوک

* ایران - قطر، ساعت 18:30، ورزشگاه دهوک