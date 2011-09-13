تقویت علوم انتظامی و قضایی از مولفه های مهم بازدارندگی جرائم است

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ پاسدار کمال حیدرزاده عصردوشنبه در جلسه صیانت و پیشگیری از جرائم کارکنان انتظامی در شهرستان لاهیجان اظهارداشت: صیانت از خود موجب ایجاد صیانت در جامعه می شود.

وی افزود: مأموریت های کارکنان نیروی انتظامی به لحاظ اینکه همواره با جان و مال و ناموس مردم و امنیت فردی و عمومی در سطح جامعه مواجه بوده بسیار گسترده و حساس و سرنوشت ساز است و در این راستا با خطرات و تهدیداتی روبرو است.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: آموزش مستمر و در حین خدمت و نظارت و کنترل هدفمند و موثر فرماندهان و معاونان و روسای پلیس های تخصصی نسبت به عوامل تحت امر خود سهم به سزایی نیز در کاهش جرائم در میان کارکنان داشته است.

وی در ادامه دفتر نظارت همگانی 197 را بهترین پل ارتباطی مردم با پلیس دانست و یادآورشد: نظارت مردمی ارتقا بخش خدمات پلیس به مردم بوده و پلیس از نظرات مردمی در رابطه با کارکرد پلیس استقبال می کند.