عرضه شیر در خوزستان کاهش یافت/ افزایش خودسرانه قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، ماه رمضان هر ساله به علت افزایش تقاضای فراوان شیر از سوی مردم، وجود این ماده لبنی در سراسر کشور با کمبودهایی مواجه می شود و به خصوص خوزستان که کارخانه های شیر کمتری نسب به سایر استان های دیگر از جمله تهران دارد بیشتر با این مشکل مواجه است.

با آزاد سازی قیمت شیر و برداشتن یارانه های آن، امسال شرکت ها علاقه بیشتری برای افزایش عرضه شیر خود به بازار در ماه رمضان داشتند و این موضوع البته در خصوص شیرهای معروف به پاکتی صدق نمی کرد چرا که در ماه رمضان این نوع شیر نیز با کمبودهایی مواجه بود ولی مردم انتظار داشتند بعد از پایان ماه رمضان مشکل کمبود شیر پاکتی کاهش یابد.

عرضه شیر 1100 تومان به قمیت 1300 تومان

با این وجود وقتی ماه رمضان پایان یافت این کمبود نه تنها حل نشد که در برخی موارد شیر پاکتی نایاب و کم یاب شد به گونه ای که روزهای شنبه و یکشنبه در اغلب فروشگاه های مرکز شهر، شیری برای عرضه وجود نداشت و آنهایی هم که داشتند آن را برخلاف قیمت مندرج که یک هزار و 100 تومان بود با قمیت یک هزار و 300 تومان عرضه کردند.



البته شیرهای پلاستیکی که تاریخ مصرف سه روزه دارند در این مدت با مشکل کمبود مواجه نشدند ولی به علت تاریخ مصرف پائین، خانواده های زیادی هستند که مجبور به خرید شیر پاکتی برای مصرف بلند مدت هستند به همین دلیل به خصوص در خوزستان که گرمای فراوان باعث افزایش فسادپذیری شیر می شود شیر پاکتی علاقه مندان فراوانی دارد به همین دلیل تقاضا برای خرید آن بالاست.



در عین حال کارخانه های موجود در خوزستان کمتر شیر پاکتی تولید می کنند و اغلب بازار شیر استان در اختیار شرکت های تهرانی و شهرستانی عرضه شیر پاکتی است که به گفته یکی از مغازه داران این روزها آنها تمایلی برای عرضه شیر پاکتی ندارند و اگر هم برخی شرکت ها که زمانی برای عرضه شیر بیشتر به ما التماس می کردند این روزها شیری در اختیار ما قرار دهند با محدودیت فراوان و با التماس از طرف ما صورت می گیرد.



کاهش عرضه شیر به مغازه ها

رضا صمدی یکی از فروشندگان مرکز شهر اهواز افزود: در روز تنها دو بسته شیر یعنی 48 عدد به ما می دهند در حالیکه فروش روزانه ما بیشتر از 10 بسته در روز است و این موضوع باعث شده ما شیر را فقط به مشتریان اصلی خود بدهیم و آن را برای عرضه در اختیار عموم قرار ندهیم.



مجبور به فروش شیر با قیمت 1300 تومان هستیم

وی با اشاره به اینکه قیمت مصوب فروش شیر پاکتی یک هزار و 100 تومان است،افزود: روز یکشنبه هم یکی از شرکت های عرضه شیر بدون درج قمیت روی پاکت هر پاکت آن را به قمیت یک هزار و 210 تومان در اختیار ما قرار داد و ما مجبور هستیم آن را با قیمت یک هزار و 300 تومان به فروش برسانیم.



صمدی گفت: برخی مشتریان در خصوص افزایش قیمت شیر اعتراض می کنند ولی برخی ها که مجبور هستند (مثلا تعدادی از مشتریان من آن را برای کودکان خود می خرند) آن را با قیمت جدید ولی با اکراه و ناراحتی خریداری کنند.



کاهش عرضه یعنی افزایش قیمت

رحمان حلفی یکی دیگر از فروشندگان شیر در این خصوص می گوید: بعد از ماه رمضان کمبود شیر به غیر از شیرهای پلاستیکی آغاز شد و برای ما که سال ها تجربه فروش داریم مشخص است وقتی کالایی در بازار کم می شود یعنی قرار است گران شود و اکنون این اتفاق برای شیرهای پاکتی رخ داده است و علاوه بر کمبود با قیمت هایی آشفته عرضه می شود.



وی تصریح کرد: توزیع کنندگان هم می گویند شرکت های تولید شیر وقتی در خود تهران و شهرستان های خود مشتری دارند دیگر لزومی ندارند با وجود این گرما شیر برای استان خوزستان ارسال کنند.



مردم افزایش قیمت را به 124 گزارش دهند

با این وجود مدیرکل بازرگانی استان خوزستان با رد هرگونه افزایش قیمت شیر در استان خوزستان گفت: مردم می توانند از فروشندگانی که شیر را با قیمت بالا عرضه می کنند از طریق سامانه و تلفن 124 شکایت کنند.



محمد حسین چراغی افزود: مدتی است که یارانه شیر برداشته شد و انواع شیرها با برندهای مختلف در بازار عرضه می شود و دیگر محدودیتی در عرضه این فرآورده لبنی در بازار نیست.



وی در خصوص کمبود شیر در بازار خوزستان نیز تصریح کرد: قبول دارم که شیر در بازار کاهش یافته ولی این موضوع در ماه ها مرداد و شهریورماه همیشه رخ می دهد به همین دلیل کمبودی در بازار احساس می شود.



عرضه شیر در مهرماه افزایش پیدا می کند

چراغی اظهار داشت: با وجود این از مهرماه مجددا عرضه شیر افزایش پیدا می کند و مشکل کمبود آن نیز حل می شود. البته در شرایط فعلی تولید شیر در کل کشور کاهش یافته است و این موضوع تنها مربوط به استان خوزستان نیست.



شیر گران نمی شود!

مدیرکل بازرگانی استان خوزستان گفت: البته برخی کارخانه ها از جمله پگاه خوزستان که چند روز قبل با آنها جلسه داشتیم تولید شیر خود را کاهش داده اند ولی به هیچ وجه قرار نیست شیر گران شود و سازمان بازرگانی نیز اجازه چنین افزایش قیمتی را نخواهد داد.



چراغی همچنین با اشاره به اینکه به صورت روزانه وضعیت بازار توسط بازرگانی استان رصد می شود، اظهار داشت: در این خصوص نارضایتی بین مردم ایجاد نشده است چرا که غالب مردم استان خوزستان علاقه بیشتری به استفاده از ماست و دوغ دارند تا مصرف شیر و خوزستان با چنین موضوع مشهور است!



وی افزود: بی شک در مهرماه که تولید شیر حدود 20 درصد افزایش پیدا می کند این وضعیت حل می شود.



چراغی همچنین تصریح کرد: البته قیمت شیر واقعا در کشور پائین است و برای نمونه برخی دامداران که شیر را از آنها با قیمت کیلویی 520 تومان خریداری می کنند می گویند قیمت آن 600 تومان برای ما تمام می شود و در شرایط فعلی تولید آن به صرفه نیست.



با وجود اینکه مدیرکل بازرگانی خوزستان از نبود مشکل بین مردم برای خرید و همچنین گران نشدن این فروآورده لبنی خبر می دهد ولی گزارش های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد علاوه بر اینکه عرضه شیر به شدت در بازار کاهش یافته، قمیت آن نیز به صورت غیرقانونی افزایش یافته است که جا دارد مسئولان نظارت بیشتری بر عرضه این ماده که همواره مصرف آن مورد تاکید مراکز بهداشتی و درمانی کشور بوده، داشته باشند.

