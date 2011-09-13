جوایز جشنواره مطبوعات افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هجدهمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها صبح دوشنبه 21 شهریورماه با حضور محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل سرای روزنامهنگاران ایران برگزار شد.
محمدزاده در ابتدای این نشست با اشاره به شعار توسعه کیفی مطبوعات که وی در نخستین روزهای تصدی مسئولیتش وعده آن را داده بود، گفت: جشنواره و نمایشگاه امسال اقدامی جدی در راستای تحقق این شعار است.
نمایشگاه مطبوعات تاکنون یک دکه بزرگ روزنامهفروشی بوده است
وی با انتقاد از کاستیهای فراوان دورههای قبلی نمایشگاه مطبوعات گفت: در خوشبینانهترین حالت، نمایشگاه مطبوعات یک دکه بزرگ روزنامهفروشی یا کلوپی برای چهرههای عالم سیاست بوده است.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ادامه داد: عموماً در دورههای قبلی روزنامههای متمول در جاهای خوب نمایشگاه قرار میگرفتند و مابقی در فضاهای کوچک و محقر. بازدیدکننده هم در چنین فضایی نمیتوانست چیزی از توانمندیهای مطبوعات درک کند.
محمدزاده سپس از برگزاری هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات در فاصله سوم تا دهم آبان ماه امسال در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران خبر داد و گفت: امسال سالنها و غرفههای تخصصی زیادی در نمایشگاه دایر خواهد شد. همچنین نشستها و کارگاههای تخصصی با هدف بررسی مشکلات مطبوعات برگزار میشود. همه اینها در جهت بازنگری در برگزاری نمایشگاه مطبوعات است که لزوم آن به شدت احساس میشد.
وی ادامه داد: ما در کنار این نمایشگاه سراسری، برای برگزاری نمایشگاههای تخصصی هم در جهت ایجاد فضای مثبت مطبوعاتی در کشور برنامهریزی کردهایم و قرار است بعد از نمایشگاه سراسری مطبوعات، چند نمایشگاه تخصصی برگزار شود.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، همچنین با اشاره به تفکیک نمایشگاه از جشنواره مطبوعات گفت: تا پیش از این هر سال در روزهای پایانی نمایشگاه مطبوعات از منتخبان جشنواره سالانه هم تقدیر میشد و به همین خاطر این جشنواره خیلی نمودی نداشت؛ در حالی که یک رویداد مهم فرهنگی بود.
وی سپس از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات در فاصله دو ماه از پایان نمایشگاه مطبوعات خبر داد.
محمدزاده به برگزاری جشنوارههای فصلی مطبوعات اشاره کرد و آن را گامی در جهت ارزیابی هر روزه مطبوعات و خبرگزاریها برشمرد و گفت: دوره اول جشنواره فصلی مطبوعات در تیرماه برگزار شد و دوره دوم هم نیمه مهرماه برگزار میشود.
به گفته وی، تفاوت این جشنواره با جشنواره سراسری مطبوعات این است که نیازی به ارسال آثار از سوی شرکتکنندگان نیست و مسئولان جشنواره فصلی هر روزه مطالب روزنامهنگاران در مطبوعات و خبرگزاریها رصد و داوری میکنند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد: غالباً گفته میشود وزارت ارشاد هر روز روزنامهها را بررسی میکند تا اگر اشکالی داشتند به آنها تذکر بدهد تا آن را برطرف کنند، اما باید چشمانی هم باشد که کارهای برجسته مطبوعاتیها را رصد و داوری کند.
بخشهای مختلف جشنواره امسال مطبوعات
محمدزاده همچنین به بخشهای مختلف جشنواره مطبوعات پرداخت و گفت: جشنواره امسال در شش بخش شامل مطبوعات سراسری، خبرگزاریها، مطبوعات استانی، پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی، بخش ویژه (شامل 5 محور تبیین نقش مطبوعات در جهاد اقتصادی، رسالت مطبوعاتی، طرح تحول اقتصادی، فرهنگ اسلامی و بیداری ملتهای مسلمان) و رسانههای خارجی برگزار میشود.
به گفته معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، در حال حاضر 120 رسانه خارجی اعم از شبکه های رادیویی و تلویزیونی، خبرگزاریها و نشریات در ایران دفتر نمایندگی دارند و به برگزیدگان آنها در جشنواره امسال علاوه بر جوایز جشنواره امکان حضور در جایزه بینالمللی صلح و عدالت هم داده خواهد شد.
محمدزاده گفت: امسال برای اولین بار شاخهای با عنوان «روزنامهنگاران مترجم» به بخشهای خبرگزاری ها و مطبوعات اضافه شده و مختص روزنامهنگارانی است که از زبان فارسی به دیگر زبانها و یا بالعکس کارهای مطبوعاتی را ترجمه میکنند.
به گفته وی مهلت شرکت در بخش ویژه جشنواره مطبوعات که آثار منتشر شده در بازه زمانی فروردین 89 تا 31 شهریور 90 را در برمیگیرد، 15 مهر و مهلت شرکت در دیگر بخشهای جشنواره که آثار منتشر شده در مطبوعات در بازه زمانی فروردین 89 تا اسفند 89 را شامل میشود، 30 مهر است و متقاضیان میتوانند علاوه بر دو روش حضوری و پستی آثارشان را به صورت اینترنتی هم به دبیرخانه جشنواره به آدرسpressfestival.ir ارسال کنند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره داوری جشنواره امسال مطبوعات گفت: علاوه بر داوران باسابقه قدیمی امسال شاهد زایش نسل جدیدی از داوران خواهیم بود.
وعده افزایش 6 برابری جوایز جشنواره
محمدزاده همچنین از افزایش جوایز جشنواره امسال مطبوعات خبر داد و گفت: با بررسیهایی که صورت گرفت، متوجه شدیم جوایز حوزه مطبوعات در قیاس با جوایزی مانند کتاب سال جمهوری اسلامی ایران یا جوایز حوزه هنر از جمله تئاتر و سینما بسیار ناچیز است. به همین خاطر تصمیم گرفتیم جوایز ویژهای را برای جشنواره امسال مطبوعات تعیین کنیم.
وی گفت: این جوایز امسال حداقل 4 تا 5 برابر بیشتر خواهد شد و علاوه بر آن ارزش اعتباری و معنوی جوایز هم لحاظ خواهد شد که مواردی مانند اعطای بورسهای تحصیلی و رتبههای اداری را شامل میشود. علاوه بر این به همه شرکت کنندگان در جشنواره امسال مطبوعات گواهینامه حضور در جشنواره اعطا خواهد شد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین از تجلیل از برگزیدگان جشنوارههای استانی طی مراسمی مستقل و ویژه در جشنواره امسال مطبوعات خبر داد و از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاریها خواست نسبت به ارسال آثار خبرنگاران شاغل در موسسات مطبوعاتیشان اقدام کنند.
محمدزاده همچنین با اشاره به فعالیتهای شورای سیاست گذاری نمایشگاه و جشنواره مطبوعات گفت: این شورا ترکیبی است از استادان علوم ارتباطات و روزنامهنگاری، مدیران روزنامهها و خبرگزاریها و مدیران اجرایی مطبوعات کشور که از ابتدای امسال تا کنون جلسات آن به صورت منظم برگزار شده است.
آثار روزنامهنگاران تحریمی هم ارزیابی میشود
وی همچنین با اشاره به امتناع برخی از اهالی مطبوعات از شرکت در جشنواره مطبوعات گفت: ما معتقدیم حتی آثار این افراد هم باید ارزیابی شود؛ حتی اگر خودشان نخواهند؛ همان طور که فیفا برای اعلام رتبه تیمهای ملی فوتبال کشورهای مختلف هر ماه در یک رنکینگ درجه آنها را اعلام میکند.
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