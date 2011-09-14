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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۷:۰۲

پذیرش 5400 نفر/

نتایج نهایی اولین کنکور دکتری اعلام شد / جزئیات ظرفیت پذیرش

نتایج نهایی اولین کنکور دکتری اعلام شد / جزئیات ظرفیت پذیرش

نتایج نهایی نخستین آزمون دکتری نیمه متمرکز از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد و داوطلبان می توانند با درج کد رهگیری و یا کد داوطلبی و ورود به سایت سازمان سنجش از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر ، بیش از 130هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که در این دوره 5 هزار و 400 نفر در مقطع دکتری پذیرفته می شوند.

بر اساس ظرفیت پذیرش که دانشگاهها به سازمان سنجش اعلام کرده اند، در مجموع  ظرفیت همه گروه ها 5 هزار و 431 نفر است. در گروه فنی و مهندسی یک هزار و 563 نفر، در گروه علوم پایه یک هزار و 386 نفر، در گروه علوم انسانی یک هزار و 213 نفر، در گروه کشاورزی 585 نفر، در گروه زبان های خارجی 309 نفر، در گروه دامپزشکی 171 نفر، در گروه هنر 67 نفر و در گروه تربیت بدنی 49 نفر پذیرفته می شوند.

اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 پنجشنبه 25 فروردین در 32 شهر کشور و61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، زبانهای خارجی، دامپزشکی، هنر و تربیت بدنی و 107 کد رشته برگزار شد.

ترکیب جنسیتی شرکت کنندگان در اولین آزمون دکتری سال 90 به این ترتیب بود که 80 هزار و 69 نفر معادل 61 درصد را مردان و 50 هزار و 911 نفر معادل 39 درصد را زنان تشکیل می دادند.

بیشترین تعداد شرکت کننده در این آزمون در تهران 34 هزار و 177 نفر بود و از سایر شهرها 96 هزار و 802 نفر شرکت کرده اند. همچنین به جز تهران، اصفهان با 9 هزار و 548 نفر بیشترین شرکت کننده و هرمزگان با 885 نفر کمترین شرکت کننده را داشت.

به گزارش مهر، بر اساس تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد که ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری از 5 هزار و 600 نفر به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند که اجرای این مصوبه در مراحل بعدی صورت می گیرد.

کد مطلب 1406313

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