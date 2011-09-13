استعلام انتصابها ازسازمانهای نظارتی/ تدابیرجدید برای مقابله با گروه انحرافی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران در مورد جلوگیری از نفوذ گروه انحرافی در فضای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتصاباتی که در وزارت بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت جدید انجام می‌شود مبتنی بر استعلام از دستگاههای قانونی و نظارتی است؛ لذا این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بدون استعلام از دستگاههای نظارتی، هیچ انتصابی صورت نمی‎گیرد.

وی درباره کالاهای کالابرگی نیز گفت: زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا رسید، به این معنا است که یک سامانه و نظام یارانه‌ای جانشین سیستم‌های جزیره‌ای گذشته شد، چراکه در گذشته یارانه تنظیم بازار، یارانه شیر و سایر کالاهای اساسی وجود داشت که از سوی دولت پرداخت می‌شد، در واقع دولت این اطمینان را نیز نداشت که یارانه‌ها به اقشار مورد نظر می‌رسد.

به گفته غضنفری، بعد از اینکه نظام مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها پیاده‌سازی شد، تمامی یارانه‌ها از طریق این قانون هم به تولید و هم به مردم داده شد و بحث کالابرگ به صورت کامل منتفی است، اما کالابرگ می‌تواند کارکرد موردی نیز داشته باشد و دولت در مورد برخی کالاها، بازار را تنظیم می‌کند.

وی اظهار داشت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت از وزارت بازرگانی درخواست کرد که موضوع لزوم ارایه کالابرگ را بررسی کند تا به صورت موردی یک کالا از طریق این سیستم توزیع شود، این آمادگی هم در وزارت بازرگانی سابق وجود داشت تا اگر دولت صلاح بداند یک یا دو کالا از این طریق توزیع شود.

غضنفری گفت: بعد از گزارش قیمتها و بررسی ما مبنی بر متعادل بودن بازار، دولت تصمیمی مبنی بر توزیع کالا از طریق کالابرگ نداشت، چراکه وضعیت قیمتی به گونه ای نبود که از این ابزار استفاده شود، لذا روزهای آخر چرخه عمر کالابرگ نیز که هم اکنون است، نیازی به توزیع احساس نشد و دولت تشخیص داد که بازار از طریق روش‌های معمول کنترل می‌شود.

وی همچنین افزود: طرح برخی از موضوعات در دولت و بهبود فضای کسب و کار می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده کمک کند؛ اما مهمتر از این اندیشه، این عقیده است که از طریق کاهش قیمت تمام‌شده می‌توان در بازارهای داخلی و خارجی ماندگار شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر این باور شکل نگیرد، کاهش قیمت تمام‌شده تنها با مصوبه دولت امکان‌پذیر نیست و گسترش اندیشه باید با هزینه‌های آشکار و پنهان مبارزه کرد و این حرکت را به صورت مستمر ادامه داد.

وی اظهار داشت: کاهش قیمت تمام‌شده در کشور نزد بسیاری از بنگاهها شناخته شده است؛ البته ممکن است این تعداد بنگاهها درصد خیلی زیادی از بنگاههای تولیدی کشور نباشند، ولی خوشبختانه هم اکنون کشور در نقطه‌ای قرار گرفته است که می‌تواند 500 تجربه موفق بنگاه‌هایی که با هزینه‌های پنهان و آشکار مبارزه کرده‌اند را منتشر کرده تا تعلیمی برای دیگر بنگاه‌ها باشد.

وی تصریح کرد: مبارزه با هزینه‌ها و شکار هزینه‌های پنهان و آشکار، یک فرآیند مستمر و همیشگی است و با یک کار پروژه‌ای نمی‌توان به آن رسید، در این راستا امید می‌رود که در این راستا آنقدر کار جدی صورت گیرد که کالاهای ایرانی بتوانند در بازارهای خارجی رتبه نخست را داشته باشند.

غضنفری در ارزیابی واحدهای تولیدی برای کاهش قیمت تمام‌شده گفت: تا بنگاهها این اندیشه و باور را نپذیرند، نمی‌توان آینده‌ای برای آن متصور بود؛ هم اکنون نیز تعداد زیادی از بنگاهها این کار را شروع کرده‌اند ولی به لحاظ درصد بنگاههای موجود، درصد بالایی نیست.

وی اظهار داشت: از طریق کاهش هزینه‌ها در فضای بنگاهی و کسب و کار می‌توان رقیب را از میدان‌ها خارج کرد، در غیر این صورت بنگاهها باید از روش‌های پرهزینه برای ماندگاری بهره گیرند که این معمولا جواب نمی‌دهد.

غضنفری گفت: اگر بنگاهها با تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده آشنا شوند و موانع فضای کسب و کار بیش از گذشته برداشته شود، می‌توان کنترل بازارها را به بنگاهها واگذار کرد.