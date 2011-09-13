ایجاد پوششهای سخت برای بهبود مقاومت به سایش در صنایع ریخته گری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس آرش یزدانی- از محققان این طرح، یکی از روشهای نوین سخت کاری سطحی را نیتروژن دهی پلاسمایی با استفاده از توری فعال ذکر کرد و افزود: این روش معمولا برای ایجاد پوشش نیترید آهن به کار می رود در این پژوهش نیز سعی کردیم با اعمال تغییراتی، از این روش برای لایه نشانی نیترید تیتانیم نانو ساختار استفاده کنیم.

وی با اشاره به اهداف اجرای این پژوهش خاطرنشان کرد: امروزه از روشهایی مانند CVD، PACVD و PVD برای ایجاد پوشش نانونیترید تیتانیم استفاده می شود. هریک از این روشها دارای محدودیتهایی هستند. بر این اساس این تحقیق امکان سنجی استفاده از روش نیتروژن دهی پلاسمایی با استفاده از توری فعال به عنوان روشی جایگزین برای ایجاد پوشش نانونیترید تیتانیم و بدون محدودیت را دنبال می کند.



یزدانی، با اشاره به مزایای این روش اظهار داشت: یکی از مزایای مهم این روش قابلیت لایه نشانی پوشش های نانو ساختار است که خواص منحصر به ‌فردی چون ‌سختی بالا و خواص سایشی مناسب پوششهای نانوساختار را ایجاد می کند.



این محقق با اشاره به روش اجرای این پروژه تحقیقاتی ادامه داد: گام بعدی این تحقیقات بهینه کردن خواص نانو پوشش بر روی زیرلایه هایی با جنسهای مختلف با تغییر شرایط پوشش دهی است به گونه ای که بتوان این روش را به عنوان یک روش جدید، مقرون به صرفه و با مزایای بیشتر نسبت به روشهای متداول کنونی به صنعت معرفی کرد.

