خواستگار خانواده دختر محبوبش را به تیر بست/ 3 نفر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صدای تیراندازی در ساعات ابتدایی شب گذشته در شهر نورآباد موجب ایجاد وحشت میان مردم شهر شد که نتیجه این تیراندازی کشته و مجروح شدن چهار نفر از اعضای یک خانواده بود.

حوالی ساعت 8 و 30 دقیقه دوشنبه مردی که گفته می شود خواستگار دختر یکی از خانواده های نورآبادی بوده است به دلیل شنیدن جواب رد به منزل این فرد مراجعه و کل خانواده را به گلوله می بندد.

این امر موجب کشته شدن دختر، مادر و پسر خانواده و همچنین زخمی شدن یکی دیگر از اعضای خانواده شد که حال مجروح حادثه نیز وخیم گزارش شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان که از همان ساعات اولیه با توجه به مشکل ایجاد شده از خرم آباد عازم شهرستان دلفان شده و به سرعت در محل حادثه حضور پیدا کردند در گفتگویی با خبرنگار مهر با تایید حادثه رخ داده اظهار داشت: تنها مجروح حادثه به خرم آباد برای مداوا اعزام شده است.

حسن شریعت نژاد با تایید کشته شدن سه نفر در جریان این حادثه، یادآور شد: متاسفانه ضارب از محل متواری شده و با استناد به آخرین اطلاعات تا شب گذشته هنوز دستگیر نشده بود.

وی ادامه داد: ضارب پس از اقدام به تیراندازی از محل به وسیله ماشین فرار کرد و در یکی از جاده های فرعی ماشین خود را رها کرده و متواری شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان فرد ضارب را ساکن یکی از روستاهای اطراف نورآباد عنوان کرد و گفت: ولی حادثه رخ داده در خود شهر نورآباد اتفاق افتاده است.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.