لزوم تعریف پروژه های مشترک با مراکز تحقیقاتی مهم دنیا در مرزهای دانش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسپور تهرانی فرد با اعلام این مطلب افزود: ما می توانیم ضمن تعریف این پروژه های مشترک، شرایط ورود متخصصین خارجی را به کشور تسهیل کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر اگر فرد متخصصی بخواهد از خارج وارد ایران شود مراحل ورود وی طولانی است که می تواند این موضوع در جهت استفاده از توان علمی فرد اصلاح شود.

عباسپور اظهار داشت: با یک نگرش خاص برای همکاریهای بین المللی خود با سایر کشورها می توانیم تسهیلاتی برای اندیشمندان خارجی برای ورود به کشور فراهم کنیم. همانطور که آنها در آیین نامه ها و مقررات خود برای ورود نخبگان و اندیشمندان خارجی تسهیلات خاصی را ایجاد می کنند.

وی با تاکید بر لزوم تاسیس مراکز تحقیقاتی قابل قبول اضافه کرد: اگر بتوانیم دانشگاه های مادر را به دستگاه های پیشرفته و مجموعه آزمایشگاه های تحقیقاتی مطلوب مجهز کنیم، توانسته ایم زمینه خدمات تحقیقاتی مناسبی ارائه دهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید در یکسری از قوانین خود تسهیلاتی را برای گردش کار پروژه های تحقیقاتی به همان صورتی که در کشورهای دیگر انجام می شود در نظر بگیریم چرا که اگر ما امکانات را در سطح قابل قبول استانداردهای بین المللی در داخل کشور فراهم کنیم و زمینه ورود متخصصین سایر کشورها را باز کنیم می توانیم مبادلات علمی و تحقیقاتی داشته باشیم.

وی یادآور شد: دراین صورت است که مراکز تحقیقاتی دو کشور می توانند پروژه های مشترک با هم به انجام برسانند و شاکله اصلی تقویت ارتباط علمی پژوهشی با سایر کشورها شکل می گیرد.