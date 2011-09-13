دولت اوباما در آستانه سقوط قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لورنس سامرز" در یادداشتی برای هفته نامه نیوزویک نوشت: دولت "باراک اوباما" به دلیل بحران اقتصادی در آستانه سقوط قرار گرفته و باید برنامه های طولانی مدت اقتصادی برای رهایی از این بحران بکار گرفته شود.

سامرز که در دوران "بیل کلینتون" به عنوان وزیر خارجه فعالیت کرده است، گفت: دولت اوباما اقدامات قابل توجهی را در زمینه اقتصادی انجام نداده است و هم اکنون میلیون ها نفر بیکار بوده و دهها میلیون نفر با حقوق کم زندگی خود را می گذرانند.

وی در ادامه با اشاره به سخنرانی اخیر اوباما در کنگره درباره اشتغال زایی گفت: اوباما همچون دیگر افراد جامعه از انباردار گرفته تا اقتصاددان کاملا می دانست تا زمانی که تقاضا برای محصولات بیشتر باشد، موسسات اقتصادی نیروی کار استخدام می کنند، در غیراینصورت آمار بیکاری همچنان رو به افزایش خواهد بود.

رئیس جمهوری آمریکا هدف از طرح اشتغال زایی را حمایت از بیکاران، دادن تخفیف مالیاتی به کارگران و اجرای هزاران طرح عمرانی عنوان کرده و در صورت عملی شدن آن دستکم 35 هزار مدرسه تعمیر می شوند.

وزیر سابق خزانه داری آمریکا تاکید کرد: برای افزایش تقاضا دولت باید سازمانهای ورشکسته را سر و سامان دهد و درصورتی که دولت نقش خود را در بهبود اوضاع اقتصادی نه تنها در سال جاری بکه در سالهای آتی ایفا نکند، اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد.

لورنس سامرز هفتاد و یکمین وزیر خزانه داری آمریکا از سال 1999 تا سال 2001 در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون بود. وی همچنین به عنوان بیست و هفتمین رئیس دانشگاه هاروارد در سالهای 2001 تا 2006 بود و تا نوامبر 2010 مدیریت شورای اقتصاد ملی آمریکا را بر عهده داشت.

طرح جدید دولت آمریکا برای کاهش نرخ بیکاری در حالی مطرح می شود که آمار بیکاری در این کشور هم اکنون 9.1 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 2012 همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افزایش یابد.