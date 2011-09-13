اعتماد:

برق اتمی در رگ‌های صنعت کشور

برداشت 50 هزار میلیارد ریال برای یارانه‌ها

ورود وزارت اطلاعات به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی؛ اعلام اسامی 7 بانک درگیر اختلاس

ایران :

عزم دولت برای مقابله قاطع با فساد بانکی

بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مهر

رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر پاکستان: حیات سلطه گران در ناامنی و جدایی بین ملت‌ها است

توطئه صهیونیست‌ها علیه کشتی فرنگی ایران



تفاهم:

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: خداحافظی با اقتصاد کوپنی

رئیس دیوان محاسبات کشور: 41 درصدی واگذاری‌های سال 89 شبه دولتی بود

اختلاف نظر دو وزارتخانه درباره مصرف سرانه برنج

واردات چین به بالاترین حد خود رسید



تهران امروز:

2 هزار میلیارد از اختلاس بزرگ به خارج از کشور رفته است

سومین گام نیروگاه بوشهر کلید خورد

پول نفت برای پرداخت یارانه نقدی

ملک زاده با وثیقه آزاد شد؛ حکم اعدام برای متجاوزین خمینی شهر



جام جم :

رئیس دیوان محاسبات: دخل و خرج کشور باید شفاف تر شود

وزیر انرژی روسیه: ورود ایران به باشگاه هسته‌ای را خوشامد می‌گوییم

اولین سهمیه المپیک برای کشتی فرنگی ایران

مطالبات بخش خصوصی پرداخت می‌شود



جوان:

24 برده از شرق اروپا در بدفوردشایر در حالتی نیمه جان یافت شدند؛ کشف بزرگترین برده داری مدرن در انگلیس

وزیر اطلاعات: اموال اختلاس کننده 3 هزار میلیاردی بلوکه شد

ورود ایران به باشگاه تولید برق هسته‌ای جهان



حمایت:

تولد نخستین نیروگاه هسته‌ای در قلب انرژی جهان

کتب درسی متحول می‌شوند

واکنش حسینی به اختلاس سه هزار میلیاردی : بانک صادرات مقصر است



خراسان:

برق نیروگاه هسته‌ای بوشهر در شبکه سراسری به 400 مگاوات رسید

قطار شهری: یارانه دولت نرسد قیمت بلیت 100 درصد افزایش می‌یابد

رئیس دیوان محاسبات: جزئیات تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و واریز نکردن 12.1 میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه



دنیای اقتصاد:

در نشست خبری رئیس دیوان محاسبات انجام شد؛ رمزگشایی از منابع یارانه نقدی

پرواز سکه در مسیر معکوس بازار جهانی

سه مقام دولتی اعلام موضع کردند؛ بازتاب پرونده 3 هزار میلیاردی



شرق:

رئیس دیوان محاسبت درباره مازاد درآمد نفتی: دولت 12 میلیارد دلار به خزانه واریز نکرده است

تکذیب خبر جعلی انتخاباتی؛ تشکیل گروه 1+7 اصلاح طلبان با محوریت سید حسن واقعیت ندارد

اروپا در شوک؛ نیروگاه هسته‌ای فرانسه منفجر شد

دادستان تهران: ملک زاده با قرار وثیقه آزاد شد



فرهیختگان:

رئیس دیوان محاسبات کشور: امکان سه برابر شدن یارانه وجود ندارد

تشکیل دولت موقت لیبی تا 10 روز آینده

وزیر انرژی روسیه بهره برداری از نیروگاه بوشهر را تبریک گفت؛ ورود ایران به کلوپ کشورهای پیشرفته اتمی



قدس:

آخرین اخبار از انفجار هسته‌ای در فرانسه

جدیدترین سامانه فرماندهی و کنترل نیروی هوایی ارتش عملیاتی شد

غفوری فرد: مجلس ششم و فتنه 88 اصلاح طلبان را نابود کرد

وزیر انرژی روسیه: ایرانی‌ها! به باشگاه کشورهای پیشرفته هسته‌ای خوش آمدید



کیهان:

ایستادگی ایران نتیجه داد؛ برق اتمی بوشهر در شبکه سراسری

سخنگوی اقتصادی دولت: ریشه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی تخلف یک بانک است

از سوی مشاور سابق صورت گرفت؛ افشای فساد ژاک شیراک، او از سران آفریقا باج می‌گرفت

آزادی استاد نخبه ایرانی از زندان آل خلیفه در بحرین

ملت ما:

جهرمی، حسینی و بهمنی؛ هر سه منتقد هستند؛ مناقشه 3 مسئول درباره اختلاس

نشست پرحاشیه رئیس دیوان محاسبات؛ 12.1 میلیارد دلار درآمد نفتی گم شد

بهره برداری 100 درصدی نیروگاه بوشهر؛ روس‌ها فقط یک سال ضمانت دادند

مبلغ عوارض آزادراه تهران- قم 3 برابر شد

هفت صبح:

خطوط قرمز جدید برای سریال‌های تلویزیونی

چگونه می‌توان سه هزار میلیارد تومان را دزدید

حادثه‌ای عجیب برای کشتی ایران

همشهری:

پس لرزه‌های اختلاس 3 هزار میلیاردی

حساب کشی دیوان محاسبات از دولت

آغاز فروش ویژه لوازم التحریر به مناسبت بازگشایی مدارس

