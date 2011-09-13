افزایش قمیت طلا باعث تقویت پشتوانه پولی ایران شد

سیدعلی موسوی جرف در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته پشتوانه پولی کشور از دلار به طلا تغییر کرده است، تصریح کرد: با توجه به افزایش چشمگیر بهای جهانی طلا‌، پشتوانه پولی کشور تقویت شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمار دقیقی از حجم طلای موجود در بانک مرکزی وجود ندارد،‌ افزود: افزایش بهای جهانی طلا اقتصاد کلان ایران را در مسیر توسعه قرار داده است.



وی با اشاره اینکه افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی بازارهای مختلف داخلی را تحت تأثیر خود قرار داده است، تاکید کرد: نوسان بهای جهانی طلا نباید تاثیری بر بازارهای داخلی داشته باشد و مسئولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با برنامه ریزی دقیق از این اتفاق جلوگیری کنند.



موسوی جرف ادامه داد: افزایش بهای جهانی طلا در ماه های گذشته فرصتی برای توسعه اقتصاد کلان کشور به شمار می رود که مسئولان اقتصادی کشور باید از این فرصت به دست آمده بهترین استفاده را داشته باشند و با شتاب بالا اقتصاد کلان کشور را توسعه دهند.



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شرایط تولید با شرایط بازار طلا و سکه در کشور متفاوت است، تصریح کرد: نوسان قیمت طلا نمی‌تواند تاثیر زیادی در تولید کشور داشته باشد.

