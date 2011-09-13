63 هزار هکتار شالیزار گیلان بر اثر بارندگی آسیب دید

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام اینکه تنها به 10 درصد شالیزارهای استان آسیب 100 درصد وارد شده است، از فعالیت میدانی بیش از400 کارگزار بیمه محصولات کشاورزی برای ارزیابی دقیق خسارت ریالی به محصول برنج اشاره کرد.

وی با اعلام اینکه بارندگی اخیر خیلی برروی کیفیت محصول اثر گذار نبوده و هزینه کشاورزان را بالا برده است، اظهارداشت: زمان بارندگی 70 درصد محصول برنج استان رسیده بود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه امسال یک میلیون و 100 هزار تن شالی در استان تولید خواهد شد، گفت: از میزان 750 هزار تن برنج سفید استحصال می شود در حالیکه پارسال این مقدار 727 هزار تن بوده است.

وی همچنین از تجهیز و نوسازی 100 واحد کارخانه برنجکوبی دراستان خبرداد و افزود: 350 واحد دیگر برای نوسازی و اصلاح به سیستم بانکی معرفی شده اند که امسال 60 واحد آماده بهره برداری می شود.

روحی ماسوله با اشاره به اینکه برنج از مهمترین غلات و اقلام غذایی جهان است، گفت: نیمی از جمعیت جهان به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند.

وی ادامه داد: برنج یکی از مهمترین غلات جهان به لحاظ تأمین انرژی و کالری مورد نیاز جوامع بیشری بوده و از دیرباز در بسیاری از نقاط جهان و به ویژه در ایران کشت می شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه بیش از 20 درصد تولید گندم دنیا به بازار عرضه می‌ شود، افزود: در حالیکه 95 درصد تولید برنج جنبه خود مصرفی دارد و تنها پنج درصد آن به بازار جهانی عرضه می‌ شود.

وی یادآورشد: با توجه به اهمیت برنج در سبد غذایی خانوار، ایجاد اشتغال و درآمد برای گروه فراوانی از تولید ‌کنندگان محصولات کشاورزی و تمایل دولت برای جایگزینی ارقام پر محصول به جای سایر ارقام برای برطرف ساختن تقاضا برای این ماده غذایی، بررسی روند تغییرات مزیت نسبی تولید آن حائز اهمیت است.