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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۵

حسینی در گفتگو با مهر:

قیمت سکه در بازار متعادل است

قیمت سکه در بازار متعادل است

در حالی بانک مرکزی به منظور مبارزه با ایجاد قیمتهای کاذب در بازار از امروز سه شنبه عرضه انواع سکه طلا از طریق بانک کارگشایی را پنج روز در هفته کرد که وزیر امور اقتصادی و دارایی این بازار را متعادل دانست و گفت: قیمت سکه مطابق با قیمتهای جهانی طلا است.

شمس‌الدین حسینی در گفتگو با مهر گفت: بازار سکه هم‌اکنون متعادل است و کافی است نرخ آن را با قیمت‌ها‌ی طلا در بازار جهانی مقایسه کرد تا به این نتیجه رسید، چراکه اگر قیمت سکه در بازارهای جهانی را در نرخ ارز ضرب کرد و تبدیل اونس به گرم را نیز انجام داد، مشاهده می‌شود که قیمت سکه مطابق با قیمتهای جهانی طلا است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وزارت اقتصاد نه توان این را دارد و نه به دنبال آن است که نرخ سکه را بدون تطبیق با نرخ‌های جهانی تعیین کند؛ به این معنا که قیمت طلا در دنیا یک رقم باشد ما نصف آن را در محاسبات نرخ سکه وارد کنیم.

وی تصریح کرد: ما همچنان بر این موضوع پافشاری خواهیم کرد که بین قیمت جهانی طلا و قیمت سکه، شکافی ایجاد نشود.

به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک  از روز سه شنبه مورخ 22/6/90  به منظور ایجاد تعادل در بازار طلا و سکه ، تامین نیاز خرد هموطنان به مسکوک طلا و مبارزه با ایجاد قیمتهای کاذب در بازار، پنج روز درهفته به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه نسبت به عرضه انواع سکه طلا از طریق بانک کارگشایی اقدام می کند.

قیمت انواع سکه دوشنبه در بازار افزایش یافت، به طوری‌که نرخ سکه طرح قدیم 650 هزار تومان، طرح جدید 640 هزار تومان، نیم سکه 302 هزار تومان، ربع سکه 155 هزار تومان و سکه گرمی 79 هزار تومان شد. این نرخها روز یکشنبه به ترتیب 630 هزار تومان، 615 هزار تومان،292 هزار تومان، 152 هزار تومان و 80 هزار تومان بود.

کد مطلب 1406335

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