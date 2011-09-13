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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۷

همزمان با بازگشایی مدارس/

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در اردبیل دایر شد

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در اردبیل دایر شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: ششمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، ویژه بازگشایی مدارس در نمایشگاه بین المللی اردبیل گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه تولیدکنندگانی از چهار استان تهران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و اردبیل محصولات خود را در 130 غرفه به نمایش گذاشته اند.

کیف، کفش، نوشت افزار، مانتو، شلوار و مواد غذایی محصولاتی است که با 15 تا 30 درصد تخفیف در این نمایشگاه عرضه شده است.

فرماندار اردبیل در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در دسترس قرار دادن کالای مورد نیاز محصلان و دانشجویان دایر شده است.

یوسف اکبری عنوان کرد: به منظور توسعه موضوع عفاف و حجاب در جامعه دو غرفه نیز به ارائه لباسهای اسلامی و ایرانی اختصاص یافته است.

وی همچنین از توزیع 108 تن قند و شکر، 500 تن مرغ منجمد و 100 تن گوشت قرمز در این نمایشگاه خبر داد.

اکبری یادآور شد: همزمان با بازگشایی مدارس بازرسی ویژه از واحد های تولید و عرضه کننده کالا در اردبیل آغاز می شود و در صورت وجود هر گونه تخلف با متخلفان برخورد قانونی می شود.

نمایشگاه پائیزه عرضه مستقیم کالا تا 28 شهریور ماه برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1406336

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