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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۴۵

هنرمند لبنانی حاضر در جشنواره جهانی هنر مقاومت به شهادت رسید

هنرمند لبنانی حاضر در جشنواره جهانی هنر مقاومت به شهادت رسید

"رماح الحسنی"که مسئول جمع‌آوری آثار هنری هنرمندان فلسطینی برای شرکت در دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت بود در شهر غزه به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رماح الحسنی" هنرمند عرصه هنرهای تجسمی کشور لبنان بود که روز پنجشنبه  17 شهریورماه در ماشین شخصی خود، از سوی نیروی هوایی رژیم غاصب صهیونیستی در شهر غزه  مورد حمله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

بر اساس این گزارش؛ رماح الحسنی از هنرمندان کاریکاتوریست فلسطینی بود که با همکاری ریاض شاهین، نماینده جشنواره جهانی هنر مقاومت در ایران، برای برپایی نمایشگاه جهانی هنر مقاومت در شهر غزه و همچنین جمع آوری آثار هنرمندان فعال این شهر به منظور شرکت در این جشنواره جهانی همکاری داشت.

رماح الحسنی در بخش ویدئو کنفرانس دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت نیز شرکت داشت که قرار است تعدادی از آثار او در این جشنواره به نمایش گذاشته شود.

در این خصوص حبیب‌الله صادقی، دبیر کل دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت نیز، خبر شهادت این عزیز هنرمند را موجب تاسف وتالم خاطرجامعه هنری دانست و گفت: خدمات ایشان را ارج می‌نهیم ودر پاسداشت زحمات این هنرمند آثار هنری این فقید  به صورت ویژه در جشنواره جهانی به نمایش گذاشته می‌شود.

دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت با دبیر کلی حبیب‌الله صادقی از سوی بنیاد فرهنگی روایت، آذر ماه سال جاری همزمان در تهران و سایر استان‌های کشور برگزار می‌شود.
کد مطلب 1406337

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