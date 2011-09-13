استقبال مسافران تابستانی از ایلام/ طبیعت و تمدن دو مزیت برای گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام واقع در غرب ایران و جای گرفته در دل زاگرس با داشتن تنوع زیستی، اقلیمی و جاذبه‌های طبیعی متاسفانه در زمینه اکوتوریسم در رده‌های آخر این صنعت در ایران قرار گرفته است.

استانی که از مجموعه‌های مختلف همچون چشـمه‌های آبگرم، رودخانه‌ها، غارها، طبیعت بکر کوه‌ها و کوهپایه‌ها و دشت‌های هموار جهت بهره‌وری در این زمینه برخوردار است.

بلندای گردنه رفیع قلاجه آغاز سرزمینی است که نام و اعتبار خود را از کهن ترین تمدن های ایران زمین برگرفته است.

"ایلام" خاستگاه مردمانی است که ورق ورق تاریخ دیرپای ایران را تجربه کرده اند.

اعتبار دیرینه این خاک و بوم در کنار جنگل های انبوه بلوط و بنه است و حرکت و خروش رودهای سیمره و کنجانچم به آن زیبایی محسور کننده ای بخشیده و پرتوهای روح افزای آفتاب از فراز کوه های قدکشیده کبیرکوه، مانشت و دینارکوه سرزمین طلوع خورشید را به زیباترین عروس دردانه زاگرس بزرگ تبدیل کرده است.

تمام جاذبه‌های طبیعی و گردشگری این استان نشان می‌دهد که ایلام دارای پتانسیل‌های مختلف طبیعی برای به کارگیری صنعت اکوتوریسم است.

راه‌اندازی تورهای طبیعت درمانی در چشمه‌های آبگرم مهران و دهلران، تورهای کوهنوردی در کوه‌های کبیرکوه، مانشت، دالاهو و غیره، تورهای آبی در سدهای استان و تورهای غارنوردی می‌تواند از برنامه‌ها و تورهای متنوع طبیعت‌گردی در استان باشد.



خوشبختانه ایلام دارای طبیعت‌گردهای بومی فراوانی است که با آموزش استاندارد می‌توان آنان را به راهنمایان مجرب تبدیل کرد و با تهیه نقشه‌های طبیعت‌گردی و شناخت مکان‌های مستعد در این زمینه و تبلیغات و اطلاع‌رسانی برنامه‌ریزی شده، اکوتوریسم را در استان ایلام بیش از این تقویت کرد.

دره های شگفت، رودها و آبشارهای طرب انگیز، غارهای بی نظیر، کوه های سر به فلک کشیده، اقلیم های متنوع آب و هوایی، همجواری دیدنی کوه و دشت، سادگی هزار رنگ طبیعت وحشی، صداقت فرهنگ و هنر و چشم اندازهای بدیع استان، ایلام را به شاهکار خلقت ایران تبدیل کرده است.

ایلام همچون ستاره ای تابناک بر آسمان تاریخ و فرهنگ ایران زمین می درخشد و آثار تاریخی بسیار فراوان به جای مانده از تمدنهای گذشته حکایت از ریشه دار بودن تاریخ و فرهنگ این دیار در قرنهای گذشته دارد. به راستی دیار ایلامیان که از هزاره های قبل از میلاد تاکنون به صلابت قلاقیران بوده است و آوازه مردان و زنان سخت کوش و حماسه ساز آن در بزم و رزم دهل و سرنا شنیده می شود، به عنوان استانی میهمان نواز پذیرای گردشگران و دوستداران خود است.

در حالی که امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم ترین منابع درآمد کشورهای مختلف دنیا به شمار می آید، ایران با وجود برخورداری از قابلیت ها و ظرفیت های بسیار بالا در رابطه با توسعه صنعت گردشگری، هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب و استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد و بسیاری از مناطق بکر و زیبای کشورمان با وجود برخورداری از جاذبه های منحصر به فرد، برای بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی ناشناخته مانده است که ایلام یکی از این مناطق محسوب می شود.

ایلام با جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوان دارای پیشینه ای تاریخی و فرهنگی بسیار غنی و قدیمی است که نماد آن را می توان تمدن کهن ایلام دانست. رودخانه های دائمی و پرآب، جنگل ها، کوهستان زیبای زاگرس، مراتع سرسبز و جاذبه های طبیعی بیشمار برای بسیاری از علاقه مندان به تاریخ، تمدن و طبیعت کشورمان به دلیل توسعه نیافتگی صنعت گردشگری ناشناخته مانده است.

قلعه تاریخی والی، کاخ فلاحتی، سنگ نوشته قوچعلی، دره های ییلاقی، دریاچه سد اسلام، تنگه اغوان، از دیگر آثار تاریخی و طبیعی شهرستان ایلام است و قلعه والی در زمان حکومت محمد علی شاه قاجار به وجود آمده است و هم اکنون جایگاه موزه مردم شناسی ایلام است.

کاخ فلاحتی یا کاخ کشاورزی مربوط به دوره پهلوی است و در ساخت آن از سنگ و آجر و گچ استفاده شده است و تنگه ارغوان همواره در ایام مختلف محل گذراندن اوقات فراغت مردم استان ایلام است.

علاوه بر جاذبه های یاد شده نقاط دیدنی دیگری نیز در استان ایلام وجود دارد که که هر کدام از آنها سالیان سال خاطره را در خود حفظ کرده اند.

آتشکده تاریخی سیاهکل شهرستان ایوان تنها آتشکده تاریخی سالم استان ایلام است که مربوط به دوران ساسانی است.

شهر تاریخی سیمره نیز بزرگترین محوطه تاریخی استان ایلام است که در شهرستان دره شهر واقع است.

پل تاریخی گاومیشان که در شهرستان دره شهر واقع است اوج معماری ساسانیان را نمایان کرده است.

پل تاریخی "کرو دویت" نام این پل تاریخی که مربوط به ساسانیان است از دو کلمه "کر" و "دویت" به زبان کردی گرفته شده است و نام این پل در حقیقت پل پسر و دختر نام دارد.

غار زینه گان شهرستان مهران نیز یکی از شگفت انگیزترین آثار طبیعی استان ایلام و کشور است.

قلعه شاخ در شهرستان دهلران بزرگترین و منحصر به فردترین بنای تاریخی غرب کشور و استان ایلام است.

چشمه های آبگرم شهرستان دهلران برای امراض پوستی که هر ساله در ایم نوروز مورد استقبال بیش از حد گردشگران قرار می گیرد.

دریاچه دوقلوی سیاه گاو شهرستان آبدانان نیز از نادر ترین پدیده های طبیعی کشور است.

وجود کوهستانهای زیبا و تالابهای طبیعی در گستره 20 هزار کیلومتر مربعی استان ایلام ، این استان را در ردیف یکی از پرجاذبه ترین و دیدنی ترین استان های کشور قرار داده است.

در این میان، منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ و دو منطقه شکار ممنوع کولک و بینا، چکر و جنگلهای کبیرکوه و دینار کوه و آثار طبیعی ملی شهرستان دهلران و تالابهای چکر و سیاب درویش، دریاچه دو قلو سیاه گاو و رودخانه سیمره در این استان از نظر زیستی و تفریحی کم نظیر هستند.

بر اساس آمارهای موجود ، در مجموع حدود 13 درصد از عرصه های طبیعی استان، به نوعی تحت حفاظت و مدیریت سازمان محیط زیست استان است.