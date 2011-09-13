خوزستان رتبه پنجم تولید فرآورده های دامی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیخسرو چنگلوایی اظهار داشت: تولید گوشت قرمز در استان از 56 هزار تن در سال 84 به بیش از 63 هزار تن رسیده و هم اکنون استان خوزستان با وجود شرایط آب و هوایی نه چندان مناسب و شرایط خشکسالی در چند سال اخیر، رتبه پنجم را در بین استان ها از نظر تولید گوشت قرمز به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به جایگاه ششم ایران در بین کشورهای تولید کننده گوشت مرغ، رشد بیش از 10 هزار تنی تولید گوشت مرغ را در پنج سال گذشته در این روند موثر دانست.



چنگلوایی، میزان تولید تخم مرغ را در استان حدود شش هزار تن اعلام کرد و گفت: این میزان تخم مرغ توسط چهار واحد پرورش طیور تخمگذار تولید می شود.



سرپرست سازمان جهاد کشاورزی با بیان نیاز استان به شیر تصریح کرد: با وجود تولید افزون بر 485 هزار تن شیر در استان، هنوز موازنه تولید و مصرف این فرآورده مهم دامی در حدود 190 هزار تن منفی است و با توجه به شرایط اقلیمی استان، آب و خاک حاصلخیز، ذخایر ژنتیکی دامی و گیاهی مناسب، منابع خوراک دام فراوان و از همه مهمتر منابع انسانی متخصص و پویای استان، پتانسیل و امکانات لازم برای توسعه دامپروری استان فراهم است.



وی اظهار امیدواری کرد: در صورت تامین منابع مالی لازم به زودی شاهد مثبت شدن موازنه تولید و مصرف تولیدات دام و طیور در استان خواهیم بود.

