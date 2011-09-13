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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۷

در گفتگوی مهر با جاغرق:

آخرین وضعیت تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

آخرین وضعیت تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد درباره زمان نهایی اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور ارشد دانشگاه آزاد گفت: تمام واحدهای دانشگاه آزاد در حال ارسال تقاضای خود برای تکمیل ظرفیت به مرکز آزمون هستند و چون هنوز ظرفیت دقیق نهایی نشده است، باید گفت این مرحله از پذیرش در دست بررسی است.

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اضافه کرد: تاکنون تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نهایی نشده است اما نتایج نهایی آن تا پایان شهریورماه از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام می شود.

وی افزود: تمام واحدهای دانشگاه آزاد در حال ارسال تقاضای خود برای تکمیل ظرفیت به مرکز آزمون هستند و چون هنوز ظرفیت دقیق نهایی نشده است، باید گفت این مرحله از پذیرش در دست بررسی است.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، درباره احتمال افزایش یا کاهش پذیرش در مرحله اعلام تکمیل ظرفیت، تاکید کرد: با توجه به درخواست واحدها که هنوز در حال ارسال است، نمی توان درباره افزایش یا کاهش پذیرش داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد اظهار نظر کرد.

کد مطلب 1406343

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