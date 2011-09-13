انبارلویی: دشمنان به دنبال احیای نا آرامی های خیابانی در انتخابات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم انبارلویی رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی در اجلاس سراسری دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: باید مدل رقابتی انتخابات به شکلی طراحی و عملیاتی شود که مهمترین عنصر آن جلوگیری از مداخله خارجی ها و متضمن مشارکت بیشتر مردم در انتخابات باشد.

وی افزود: باید در انتخابات آینده مساله شناسی کرد، اولین قدم آن است که در نقد درون گفتمانی دقت شود تا به گفتمان رقیب کمک نکنیم.



رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی با ابراز تاسف از اینکه نقد درون گفتمانی مدیریت نمی شود گفت :باید بدانیم رقیب ما در انتخابات کیست و نسبت اش با جریان فتنه و انحرافی چگونه است و چه گفتمانی را مطرح می کنند و همچنین باید نسبت گفتمان خود را با مطالبات مردم در نظر داشت.



وی در ادامه تاکید کرد: نباید در ساز و کار 8+7 خللی ایجاد شود و محوریت باید جامعتین باشد.



عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر ضرورت شناخت دشمنان اظهار داشت: دشمنان از هم اکنون به دنبال زیر سوال بردن انتخابات هستند . آنها به دنبال احیای نا آرامی های خیابانی هستند.



وی افزود: دشمنان به دنبال تقویت کسانی هستند که دیدگاههای نزدیک به غرب دارند و از طرفی می خواهند سطح مشارکت پایین باشد.