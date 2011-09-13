اصلاح نحوه پذیرش دانشجو در 2 کدرشته کنکور/ اعلام نحوه ثبت نام در یک دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور درباره فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی آزمون سراسری سال 90 ، بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، ثبت‌نام از پذیرفته شدگان کنکور 90 به صورت غیرحضوری (اینترنتی) انجام خواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص زمان و نحوه ثبت‌نام اینترنتی و مراجعه حضوری پذیرفته شدگان به پایگاه اینترنتی این دانشگاه به نشانی: www.ikiu.ac.ir مراجعه کنند.

همچنین بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه دامغان پذیرش دانشجو در رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی (کد 5266) این دانشگاه در نیمسال دوم (بهمن ماه) خواهد بود.

در اطلاعیه تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور آمده است پذیرش دانشجو در رشته کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی مرکز تربیت معلم آیت الله کمالوند خرم آباد (کدرشته 6615) انجام نشده و به عبارت دیگر این رشته از ردیف رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 90 حذف شده است.