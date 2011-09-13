آتش نشانان یک شهروند را از خودکشی منصرف کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آتش نشانان با دریافت خبرتهدید به خودکشی یکی از شهروندان در بلوار فردوس، خیابان ورزی جنوبی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

علیرضا فرخاک افسر آماده منطقه چهارعملیات آتش نشانی تهران دراین مورد گفت: این شهروند مدعی شد که به دلیل مشکلات خانوادگی دست به این اقدام زده است.

وی افزود: این فرد پس از ریختن بنزین روی خودرو سواری در پارکینگ ساختمان خود را در واحد مسکونی طبقه سوم ساختمان محبوس کرده بود و با ریختن بنزین بر روی خود و اثاثیه منزل تهدید به خودکشی می کرد.

فرخاک گفت: آتش نشانان بی درنگ عملیات ایمن سازی را انجام دادند وپس از قطع کردن جریان برق و گاز ساختمان با این شهروند به گفت و گو پرداختند و سرانجام با گذشت 2 ساعت موفق شدند او را از تصمیم به خودکشی منصرف کنند.

یکی از ساکنان در باره علت نگرانی خود و دیگر ساکنان این مجتمع مسکونی گفت: هرگونه حادثه ای در این ساختمان به ویژه آتش سوزی می توانست به همه ساکنان آسیب جانی و مالی وارد کند.

یکی دیگر از ساکنان این مجتمع مسکونی هم با تشکر از اقدام به موقع آتش نشانان گفت: من فکر می کردم وظیفه آتش نشانان تنها خاموش کردن آتش است و نمی دانستم که آنها از توانمندیهای دیگری هم برخوردارند.