وضعیت سینماهای خراسان جنوبی مطلوب نیست/ پنج شهرستان سینما ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر سینماهای خراسان جنوبی و کشور از رکود نسبی تماشاگر و خالی بودن گیشه ها رنج می برند که نیازمند توجه بیشتر دولت به این بخش هنری اثرگذار است.

بااین حال، سینما یک مکان فرهنگی و هنری است و اکران فیلم ‌و حضور دسته‌ جمعی تماشاگران در این مکان سرگرمی و جاذبه خاص خود را دارد.

کیفیت نامطلوب سینماهای موجود در استان و عدم نمایش فیلم های سینمایی به روز از مهم ترین عللی است که سینماهای استان را با بحران مخاطب مواجه کرده است که در این زمینه مسئولان امر باید برای این بخش فرهنگی در استان چاره اندیشی کنند.

تنها سه شهرستان خراسان جنوبی سینما دارد

سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: استان فرهنگی خراسان جنوبی با جمعیت بیش از 40 هزار دانشجو و نرخ جمعیت جوان تنها در سه شهرستان سینمای فعال دارد.

سیدعلی زمزم با اشاره به اینکه هم اکنون دو سینما در بیرجند (فردوسی، بهمن)، یک سینما در فردوس(قدس) و یک سینما در قاین (پارک) فعال است، افزود: طی یکسال گذشته سینما پارک قاین و سینما فردوسی بیرجند نیمه فعال بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شهرستان های بشرویه، سرایان، نهبندان، سربیشه و درمیان فاقد سینما هستند.

زمزم در خصوص فعالیت های در دست اجرا در راستای تاسیس سینما در شهرستانهای فاقد سینما، عنوان کرد: تاسیس سینما از وظایف وزارت ارشاد نبوده و تنها کمک به بازسازی و بهسازی و نظارت بر سینما در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اخیرا از سوی موسسه عصر آفتاب با همکاری شهرداری ها و استانداری ها قرار است موقعیت استانها بررسی شده و طبق امکانات در هر شهرستان یک سالن سینما تاسیس شود.

زمزم درخصوص وضعیت سینما فردوسی شهر بیرجند و علت تاخیر در بهسازی آن اظهار داشت: مالک سینما فردوسی بیرجند سپاه پاسداران است که هم اکنون جواب قطعی از سوی مالک جهت بهسازی یا بازسازی این سینما دریافت نشده است.

وی اضافه کرد: سینما فردوسی بیرجند که یکی از دو سینمای فعال در مرکز خراسان جنوبی بوده، در حالی با مشکلات هم چون تماشاچی و فروش مواجه است که مالکین این سینما در زمینه بازسازی این سینما هنوز اقدامی انجام نداده اند.

برآورد چهار میلیارد ریال برای بهسازی سینما فردوسی بیرجند/ کیفیت سینماهای استان مطلوب نیست

وی با بیان اینکه طی سال گذشته جهت بهسازی سینما فردوسی بیرجند 420 میلیون تومان از سوی موسسه سینما شهر برآورد شده است، اظهار داشت: در این راستا فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پرداخت یک سوم این اعتبار به عنوان بلاعوض اعلام آمادگی کرده است.

زمزم با اشاره به اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته مقرر است یک سوم اعتبار مورد نیاز برای بازسازی سینما فردوسی بیرجند توسط مالکین و یک سوم نیز از منابع استانی تامین شود،عنوان کرد: در این راستا یک سوم اعتبار مالکین در این زمینه محقق نشده و خبر قطعی آن نیز تاکنون از سوی مالک اعلام نشده است.

وی در خصوص سرانه صندلی در این استان، تصریح کرد: سرانه صندلی در سینماهای استان به ازای هر 560 نفر یک صندلی، در کشور به ازای هر400 نفر یک صندلی و نرم استاندارد به ازای هر 100 نفر یک صندلی است.

زمزم به دلایل عدم رغبت جوانان به سینما اشاره کرد و ادامه داد: گسترش امکانات جدید سمعی و بصری از جمله اینترنت که آخرین و بهترین ورژن آثار سینمایی را در لابلای سایت های سینمایی می توان در کمترین زمان دانلود کرد موجب عدم رغبت جوانان به سینما شده است.

به گفته وی رونق گرفتن بازار موسسه رسانه های تصویری و اکران سریالهای دنباله دار هالیودی، پایین بودن سطح ارزش آثار اکران شده در سینماهای استان از دیگردلایل رغبت کم جوانان است.

سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بهسازی فضاهای سینمایی، ارائه تسهیلات مناسب به خانواده ها، اکران به روز و همزمان فیلم ها با تهران و تبلیغات مناسب، تولید فیلم های ارزشی و نه صرفا جشنواره ای را از جمله راهکارهای جذب مخاطبان به سینما عنوان کرد.

سینماهای استان متناسب با جمعیت نیست / عدم استفاده درست از سینما به عنوان ابزار انتقال فرهنگ

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی مشکلات سینما در خراسان جنوبی، اظهار داشت: مشکل فیزیکی یکی از مشکلات این حوزه بوده، به این معنا که سینما متناسب با جمعیت در سطح استان وجود ندارد و این مورد ازمشکلات مهم محسوب می شود.

مهدی حبیبی اضافه کرد: مشکل دیگر این است که از سینما به عنوان یک ابزار انتقال فرهنگ به درستی استفاده نمی شود، که این ضعف مربوط به متولیان کشوری هدایت سینما ها است.

راه اندازی سالن های محله ای راهکار جذب مخاطب / فیلم های اکران شده متناسب با ذائقه مردم نیست

به گفته وی در حوزه صدور مجوز تولید فیلم و مجوز اکران روش فعلی ساخت سینماهای بزرگ برای استان ما فایده ای ندارد و بهتر است در محله های پرجمعیت سالن هایی با جمعیت 100 نفر تجهیز شود تا میزان علاقمندی و همچنین نفوذ سینما در میان عموم مردم افزایش یابد.

حبیبی مناسب نبودن فیلمها با ذائقه مردم استان را مهمترین دلیل در عدم وجود رغبت مردم جهت حضور در سینما عنوان کرد و بیان داشت: این در حالی است که در فیلمهای پرمخاطب مانند ملک سلیمان، اخراجی ها و فیلمهایی از این دست، ما فروش بلیط خوبی را شاهد بوده ایم.

وی به راهکارهای جذب مخاطب و افزایش انگیزه در جوانان برای حضور در سینماها اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون بیشترین مخاطب سینماها جوانان هستند و لذا در حوزه جذب مخاطب جوان با مشکل روبرو نیستیم، محیط مناسب، فیلمهای جذاب و با محتوا و تبلیغات منسجم می تواند به افزایش مخاطب کمک کند.

حبیبی با اشاره به علل رغبت مردم به استفاده از سی دی ها و تماشای فیلم در منزل، تصریح کرد: هزینه کمتر و بهره مندی بیشتر و استفاده مکرر برای تماشای فیلم از مهمترین دلایل این امر است.

وی در خصوص برنامه های حوزه هنری برای رفع مشکلات در سینمای استان، اظهار داشت: این مجموعه به عنوان نهاد مجری و نه سیاستگذار همه تلاش خود را برای ایجاد بستر مناسب و مطلوب برای تماشای فیلم قرار داده و آمادگی دارد نسبت به بازسازی و تکمیل سینمای دیگر استان در صورت تامین اعتبار اقدام کند.

حبیبی همچنین با اشاره به فعالیت سینما فردوسی بیرجند و فروش کم بلیت در این سینما، افزود: کیفیت نامطلوب محیط سینما، کیفیت نامطلوب پخش فیلم و نوع فیلم هایی که اکران می شود از مهمترین مشکلات سینما فردوسی است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی در پایان در خصوص اعتبارات تخصیص یافته جهت بازسازی یا بهسازی این سینما در بیرجند، یادآور شد: صرفا جهت تکمیل، بازسازی سینما بهمن و خرید تجهیزات مورد نیاز مبلغ 30 میلیون تومان توسط معاونت برنامه ریزی استانداری در اختیار حوزه قرار گرفته و در خصوص سایر سنیماها باید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین شود.