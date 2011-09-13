به گزارش خبرنگار مهر، تحقق اجرای طرح توسعه پالایشگاه تبریز که از مصوبات دور نخست سفرهای استانی دولت به آذربایجان شرقی است به دلیل نگرانی محیط زیست، با اما و اگرهای فراوانی روبرو بود که تازه ترین اظهارات مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران این ماجرا را وارد فاز جدیدی کرد.

فرهاد احمدی در آیین افتتاح خط لوله نفت تبریز- میاندوآب با بیان اینکه محیط زیست مجوز احداث طرح توسعه پالایشگاه تبریز را صادر نکرده است، اظهار داشت: اجرای این پروژه مادامی که محیط زیست مجوزهای لازم را اعطا نکند، ممکن نخواهد شد.

وی افزود: اگر طرح توسعه پالایشگاه تبریز به محلی غیر از محل فعلی انتقال یابد، وزارت نفت باید برای هر کیلومتر 10 میلیون دلار هزینه کند؛ ضمن اینکه باید 24 خط لوله خوراک و فرآورده بین این دو پالایشگاه رد و بدل شود تا ارتباط برقرار گردد.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با بیان اینکه مطالعات اولیه ایجاد پالایشگاه شهریار به اتمام رسیده است، افزود: در صورت عدم صدور مجوزهای لازم از سوی محیط زیست، باید مطالعات جدیدی صورت بگیرد که نیازمند صرف زمانی معادل یک تا 1.5 سال است.

احمدی با اشاره به پیش بینی اعتباری افزون بر 3.1 میلیارد دلار برای ایجاد پالایشگاه شهریار، اضافه کرد: سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این پروژه اعلام آمادگی کرده اند که در صورت صدور مجوزهای زیست محیطی، عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

ظرفیت 150هزار بشکه ای پالایشگاه شهریار

پالایشگاه تبریز با ظرفیت اسمی هشت هزار بشکه نفت خام در روز، در سال 1356 به بهره برداری رسید اما عملکرد واقعی پالایش نفت خام در این مجموعه در حال حاضر به 112 هزار بشکه در روز رسیده است که 8.2 درصد ظرفیت پالایش کشور را تشکیل می دهد.

با وجود این و با توجه به ضرورت تامین نیاز فزاینده آذربایجان شرقی و استان های همجوار به فرآورده های نفتی، هئیت دولت در جریان دور نخست سفرهای استانی خود، طرح توسعه پالایشگاه تبریز موسوم به "پالایشگاه شهریار" را به تصویب رساند که قادر است روزانه 150 هزار بشکه نفت در روز را پالایش کند.

ضرورت ارزیابی زیست محیطی پالایشگاه شهریار

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت ارزیابی زیست محیطی احداث پالایشگاه شهریار گفت: مسئولان محیط زیست با توسعه اصولی مخالفتی ندارند ولی این توسعه باید پایدار و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی باشد.

بیوک رئیسی با بیان اینکه پالایشگاه شهریار تاکنون مورد ارزیابی زیست محیطی قرار نگرفته است، به خبرنگار مهر گفت: محیط زیست بررسی در مورد احداث پالایشگاه شهریار را هنوز تمام نکرده است و نتایج این بررسی ها با در نظر گرفتن تمام ملاحظات زیست محیطی و طی مراحل قانونی اعلام می شود.

وی گفت: محیط زیست معتقد است هر مجموعه ای که پارامترهای مربوط به آلایندگی را کنترل کرده و از تکنولوژی های پیشرفته استفاده کند، می تواند ارزیابی زیست محیطی را به راحتی دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه در ارزیابی زیست محیطی، موقعیت استقرار واحد، بار آلودگی، نزدیکی به مناطق مسکونی و دیگر جوانب امر مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد، بر همراهی محیط زیست با جریان توسعه پایدار در استان تاکید کرد و افزود: ممکن است ارزیابی های زیست محیطی از یک تا 12 ماه به طول بکشد که کاهش این مدت زمان به همکاری متقاضیان بستگی دارد.

رئیسی، همچنین با تاکید بر اینکه مصوبات دولت با ضوابط زیست محیطی منافاتی ندارد، اظهار داشت: تصویب طرحی مانند پالایشگاه شهریار، دلیلی بر سهل انگاری دولت در استقرار واحدهای آلاینده نیست زیرا مطابق ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم مورد تائید و تنفیذ نیز قرار گرفته تمامی طرح ها و پروژه های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی و بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست و مصوبات هیئت وزیران باید مورد ارزیابی های زیست محیطی قرار گیرند و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها الزامی است.

در حالی که هوای کلانشهر تبریز از نظر آلایندگی همردیف پایتخت بوده و گاهی، تعداد روزهای هوای ناسالم در این کلانشهر بیشتر از روزهای هوای ناسالم می شود، ایجاد پالایشگاه جدیدی در کنار پالایشگاه فعلی تبریز، اذهان کارشناسان و دوستداران محیط زیست را متوجه خود کرده است.

در این میان با وجود اینکه مقامات مسئول وزارت نفت می گویند، طرح توسعه پالایشگاه تبریز قرار است به عنوان مکمل پالایشگاه فعلی و حتی در جهت کاهش مشکلات زیست محیطی کلانشهر تبریز ایجاد شود، اما قانون می گوید راهی بجز جلب رضایت محیط زیست برای اجرای طرح توسعه این پالایشگاه وجود ندارد.