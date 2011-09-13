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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۲

از امروز ؛

عرضه انواع سکه توسط بانک کارگشایی افزایش یافت

عرضه انواع سکه توسط بانک کارگشایی افزایش یافت

به منظور مبارزه با ایجاد قیمتهای کاذب در بازار، از امروز سه شنبه عرضه انواع سکه طلا از طریق بانک کارگشایی پنج روز در هفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک  از روز سه شنبه مورخ 22/6/90  به منظور ایجاد تعادل در بازار طلا و سکه ، تامین نیاز خرد هموطنان به مسکوک طلا و مبارزه با ایجاد قیمتهای کاذب در بازار، پنج روز درهفته به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه نسبت به عرضه انواع سکه طلا از طریق بانک کارگشایی اقدام می کند.

قیمت انواع سکه دوشنبه در بازار افزایش یافت، به طوری‌که نرخ سکه طرح قدیم 650 هزار تومان، طرح جدید 640 هزار تومان، نیم سکه 302 هزار تومان، ربع سکه 155 هزار تومان و سکه گرمی 79 هزار تومان شد. این نرخها روز یکشنبه به ترتیب 630 هزار تومان، 615 هزار تومان،292 هزار تومان، 152 هزار تومان و 80 هزار تومان بود.

کد مطلب 1406352

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