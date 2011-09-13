افشار خبر داد: طرح مقابله با ورود مشروبات الکلی به کشور در دستور کار وزارت کشور

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی از برگزاری جلساتی برای پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی و مقابله با این آسیب همسو با طرح تحول اجتماعی خبر داد.