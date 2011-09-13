طرح مقابله با ورود مشروبات الکلی به کشور در دستور کار وزارت کشور

علیرضا افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش قاچاق مشروبات الکلی توسط قاچاقچیان آیا وزارت کشور برنامه ای برای کاهش این آسیب اجتماعی دارد گفت: در راستای اجرای طرح تحول اجتماعی موضوع مشروبات الکلی در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.
وی افزود: جلساتی با حضور دستگاههای مسئول با موضوع کاهش تقاضا و مقابله و پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی در حال برگزاری است.
آمارهای جهانی نشان می دهد در سال جاری میلادی حدود 7/1 میلیون انسان بر اثر سوء مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست داده اند.
نظر شما