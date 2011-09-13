حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امسال ۳۰۰ هزار جلد دفترچه در نمایشگاه عرضه مستقیم استان قزوین توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: در سطح استان قزوین دفترچه های۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ برگی و دفتر نقاشی با قیمت مناسب و با تخفیف۲۰ الی ۲۵ درصدی به دانش آموزان عرضه می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان قزوین در خصوص قیمت دفترچه در نمایشگاه پاییزه بیان کرد: دفتر ۴۰ برگی ۲۳۵ تومان، ۶۰ برگی ۳۴۰ تومان، ۸۰ برگی ۴۴۰ تومان و۱۰۰ برگی ۵۳۷ تومان است.



وی یادآور شد: توزیع دفترچه های دانش آموزی علاوه بر نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پائیزه در محل فروشگاه فرهنگیان با همان قیمت توزیع می شود.

رحیمی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده گران فروشی نسبت به قیمت های اعلامی مراتب را در اسرع وقت با شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبر سازمان بازرگانی اطلاع دهند و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.



