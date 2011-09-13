آغاز فصل پرکار فوتبال مازندران در دسته یک/ امید برای صعود به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای نساجی قائمشهر و صنعت ساری فصل گذشته به عنوان دو نماینده فوتبال مازندران در لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور حضور داشتند و امسال با صعود تیم سایپای شمال قائمشهر به این رقابتها، تعداد تیم های مازندرانی لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور به سه تیم افزایش یافت.

فصل جدید مسابقات فوتبال دسته یک باشگاههای کشور در حالی از23 شهریور ماه آغاز می شود که تیمهای ریشه دار نساجی و صنعت ساری همچنان در کش و قوس های تعیین مالکیت و مدیریتی خود در بلاتکلیفی به سر می برند.

مالکیت این دو باشگاه پرطرفدار مازندرانی که هر روز سوژه و نقل اهالی ورزش مازندرانی می شود، بیش از هر چیزی هواداران واقعی این دو تیم را نگران کرده که با وجود آنکه سایر تیمهای دسته یکی با برگزاری تمرینهای منظم و برگزاری دیدارهای تدارکاتی و اردوهای خارج از استانی مهیای حضور پر قدرت در لیگ می شوند، آنان همچنان بی برنامه و سر در گم هستند.

تیم سایپا شمال قامشهر که در فصل گذشته مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور، جواز حضور در مسابقات دسته یک گرفته، به نظر می رسد با کمترین حاشیه روانه مسابقات خواهد شد.

درهر صورت فصل جدید لیگ دسته یک در راه است و فوتبال دوستان مازندرانی پس از سالها دوری و سقوط شموشک نوشهر از لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، خواهان حضور و مطالبه یکی از سه نماینده مازندران در لیگ برتر هستند.

قرعه کشی این مسابقات که چندی قبل انجام شد، نمایندگان مازندران در دو گروه قرار گرفتند و حریفان خود را شناختند.

در گروه یک این مسابقات که دو تیم مازندرانی صنعت ساری و سایپای شامل قائمشهر حضور دارند، در گروه نسبتا سختی با تیم های پیکان تهران، استیل‌ آذین سمنان، گسترش فولاد تبریز، ابومسلم مشهد، فولاد یزد، اتکا گلستان، ایرانجوان بوشهر، مس رفسنجان، شهرداری اراک، پیام شیراز، شهرداری بندرعباس و داماش تهران همگروه شدند.

درگروه دوم این مسابقات، تیم نساجی قائمشهر با 13تیم دیگر این گروه نظیر پاس همدان، آلومینیوم هرمزگان، شهرداری یاسوج، تربیت یزد، نفت مسجد سلیمان، شیرین ‌فراز کرمانشاه، گل‌گهر سیرجان، برق شیراز، کاوه تهران، ماشین ‌سازی تبریز، داماش دورود، استقلال جنوب و نیروی زمینی باید به صورت رفت و برگشت مسابقه دهد.

بنابراعلام فدراسیون فوتبال، نمایندگان مازندران در لیگ دسته اول در هفته نخست رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.

در این دو دیدار که به طور همزمان و ساعت 16 و 30 دقیقه پنجشنبه 24 شهریور ماه برگزار می شود، تیمهای صنعت ساری و سایپا شمال قائمشهر در ورزشگاه شهدای ساری به مصاف هم خواهند رفت و تیم نساجی قائمشهردر ورزشگاه شهید وطنی این شهر پذیرای تیم زاگرس لرستان خواهد بود.

سازمان لیگ دسته اول فوتبال، قصد داشت فصل جدید این رقابتها را همزمان با دیدارهای لیگ برتر آغاز کند اما با توجه به اینکه استادیوم های تیم های دسته اولی فاقد نور کافی بود و امکان برگزاری این بازیها در ماه مبارک رمضان وجود نداشت، آغاز این بازی ا به 23 شهریور موکول شد.

در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های ایران، 28 تیم طی 26 هفته در دو گروه 14 تیمی به صورت رفت و برگشت با یکدیگر رقابت می کنند و در پایان سه تیم از این مسابقات به لیگ برتر صعود خواهد کرد.