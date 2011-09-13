به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحیپور از تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی پرونده بانک صادرات خبر داد و تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی هفته آینده در نشست روز سهشنبه 29 شهریور این موضوع را بررسی کرده تا ابعاد این برداشت غیرقانونی از منابع بانکی کشور که به سوء استفاده از سههزار میلیارد تومان منابع بیتالمال منتهی شده است، مشخص شود.
فتحی پور افزود: دستور کار اصلی نشست کمیسیون اقتصادی درباره پرونده بانک صادرات، مشخص شدن این موضوع است که آیا پرونده برداشت از منابع بانک صادارت اختلاس بوده یا سوء استفاده از ضعفهای قانونی موجود در نظام بانکی کشور است.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین، هوراند، و آبش احمد در مجلس شورای اسلامی، همچنین تصریح کرد: برای قضاوت درباره این که علتهای اصلی این سوء استفاده سههزار میلیارد تومانی چه بوده، هنوز زود است و نتیجه نهایی بررسی این موضوع پس از برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی بةصورت گزارشی به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
وی تأکید کرد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که نظام بانکی کشور باید با دقت بیشتری در برابر سوءاستفادهگران ایستادگی کنند، گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رؤسای بانکهای درگیر در پرونده بانک صادارت به کمیسیون اقتصاد دعوت میشوند تا توضیحات خود را درباره این اتفاق ناخوشایند به نمایندگان عرضه کنند.
گفتنی است، رسانههای کشور هفته گذشته از بروز بزرگترین تخلف مالی در کشور با پروندهای به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خبر دادند.
بسیاری از رسانهها با لفظ اختلاس از این موضوع یاد میکردند و بسیاری دیگر نام تخلف مالی و نقص قانونی را بر آن گذاشتند که با وجود برگزاری نشست خبری مدیرعامل بانک صادرات به عنوان بانک اصلی درگیر در این پرونده هنوز ابعاد این تخلف مالی کلان مشخص نیست.
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